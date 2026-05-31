Phản ứng gây chú ý của Declan Rice

Hình ảnh Declan Rice lặng người gây xúc động mạnh với người hâm mộ Arsenal khi đội bóng con cưng thua PSG 3-4 trên chấm luân lưu ở chung kết Champions League rạng sáng 31/5.

Rice nở nụ cười khi Arsenal thua trận.

Khoảnh khắc Rice cúi thấp người, hai tay chống lên đầu gối và hướng ánh mắt thất thần về phía trước được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên khuôn mặt tiền vệ người Anh khiến cảm xúc tiếc nuối trở nên rõ nét hơn. Đó là hình ảnh của một cầu thủ chiến đấu đến giây cuối cùng nhưng không thể chạm tay vào danh hiệu danh giá nhất cấp CLB.

Không có những giọt nước mắt hay hành động quá khích, chỉ là sự im lặng và ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng. Hình ảnh phần nào phản ánh tâm trạng chung của Arsenal sau khi bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Arsenal bước vào trận chung kết với khát vọng viết nên lịch sử. Đội bóng của Mikel Arteta thậm chí có thời điểm nhìn thấy chiếc cúp ở rất gần, nhưng PSG cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch. Đại diện Ligue 1 gỡ hòa 1-1 để kéo trận đấu vào loạt đấu súng cân não trước khi giành chiến thắng.

Là thủ lĩnh nơi tuyến giữa, Rice tiếp tục có màn trình diễn giàu năng lượng và tinh thần chiến đấu. Tiền vệ 27 tuổi hoạt động không biết mệt mỏi, góp mặt ở cả khâu phòng ngự lẫn phát triển bóng, nhưng những nỗ lực không đủ giúp Arsenal thay đổi số phận.

Dù thất bại ở ngưỡng cửa thiên đường, Arsenal có thể tự hào về hành trình đáng nhớ mùa này. Với một tập thể trẻ trung cùng những ngôi sao như Rice, đội bóng thành London còn nhiều cơ hội để trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Thực tế, Arsenal mùa này vẫn khá thành công khi vào chung kết Champions League và vô địch Premier League.

