Nhà vua PSG sẽ còn trị vì bao lâu?

Hai chức vô địch Champions League liên tiếp không chỉ khẳng định sức mạnh hiện tại mà còn cho thấy Paris Saint Germain đang sở hữu nền móng cho một triều đại kéo dài nhiều năm.

Trong bóng đá hiện đại, bảo vệ thành công chức vô địch Champions League gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Kể từ sau giai đoạn thống trị của Real Madrid từ năm 2016 đến 2018, chưa đội bóng nào có thể lặp lại kỳ tích ấy, cho đến PSG.

Chiến thắng trước Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025/26 không đơn thuần mang về chiếc cúp thứ hai liên tiếp cho đội bóng nước Pháp. Nó còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ hơn nhiều: PSG có thể mới chỉ bắt đầu thời kỳ thống trị của mình.

PSG vô địch Champions League hai lần liên tiếp.

Điều đáng sợ nhất với phần còn lại của châu Âu không phải vì PSG vừa vô địch, mà nằm ở chỗ đội bóng này còn quá trẻ.

Một nhà vô địch vẫn chưa tới đỉnh cao

Nhìn vào đội hình xuất phát của PSG tại Budapest, người ta khó tìm thấy dấu hiệu của một tập thể sắp bước qua thời kỳ đỉnh cao. Trong 11 cầu thủ đá chính, chỉ Marquinhos và Fabian Ruiz đã bước sang tuổi 30. Phần còn lại đều đang ở độ tuổi đẹp nhất hoặc còn chưa chạm tới ngưỡng hoàn thiện.

Desire Doué mới 20 tuổi, Joao Neves 21 tuổi, Nuno Mendes 23 tuổi, William Pacho 24 tuổi. Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, và Hakimi lần lượt từ 25 đến 27 tuổi. Đó là độ tuổi mà nhiều cầu thủ còn chưa đạt đến phiên bản tốt nhất của mình. Quan trọng hơn, họ không còn là những tài năng triển vọng mà đã là những nhà vô địch Champions League hai lần liên tiếp.

Trong lịch sử bóng đá, những triều đại lớn luôn được xây dựng từ một bộ khung ổn định kéo dài nhiều năm. Barcelona của Pep Guardiola, Bayern Munich thời Jupp Heynckes hay Real Madrid của Zinedine Zidane đều đi theo công thức đó.

Dàn cầu thủ của PSG còn quá nhiều thời gian để mạnh mẽ hơn nữa.

PSG hiện sở hữu đầy đủ những điều kiện tương tự, ngay cả lực lượng dự bị cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn. Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Ilya Zabarnyi, chưa ai trong số họ vượt qua tuổi 23.

Những tài năng trưởng thành từ học viện như Ibrahim Mbaye hay Senny Mayulu cũng đang được trao cơ hội thường xuyên. Đây không phải đội bóng được xây dựng cho một mùa giải mà còn cho nhiều năm phía trước.

Luis Enrique tạo nên PSG hoàn chỉnh nhất lịch sử

Nếu bộ khung trẻ trung là nền móng thì Luis Enrique chính là kiến trúc sư. PSG từng sở hữu Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappe nhưng chưa bao giờ tạo ra cảm giác hoàn chỉnh như hiện tại. Họ có thừa những siêu sao, nhưng lại thiếu một tập thể cân bằng.

Luis Enrique thay đổi tất cả, ông biến PSG từ đội bóng sống dựa vào những khoảnh khắc thiên tài cá nhân thành một cỗ máy tập thể. Mọi vị trí đều tham gia pressing. Mọi cầu thủ đều phải phục vụ hệ thống.

Enrique trên con đường viết chương vĩ đại nhất sự nghiệp cầm quân.

Chính điều đó giúp PSG vượt qua lời nguyền Champions League kéo dài hơn một thập kỷ. Quan trọng hơn, họ vẫn giữ được khát vọng chiến thắng sau danh hiệu đầu tiên.

Những phát biểu sau trận chung kết cho thấy tinh thần ấy vẫn còn nguyên vẹn. Doue tuyên bố PSG sẽ tiếp tục hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp. Hakimi khẳng định toàn đội tuyệt đối tin tưởng Luis Enrique và coi nhau như một gia đình.

Champions League luôn là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá châu Âu đang chứng kiến một đội bóng đủ trẻ, đủ tài năng và đủ ổn định để nghĩ tới việc thống trị dài hạn.

PSG đã chinh phục đỉnh cao lần thứ hai liên tiếp. Và có lẽ, điều đáng ngại nhất với các đối thủ là họ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại.

Enrique xuất sắc thế nào trong chức vô địch Champions League cùng PSG Không hủy diệt như cách đã làm vào mùa giải 2024/25 trước Inter Milan. PSG đêm 30/5 là một đội bóng từng bước bóp nghẹt đối thủ và biết thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định.