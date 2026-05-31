Tiền thưởng kỷ lục ở Champions League 2025/26

PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League và dẫn đầu bảng xếp hạng tiền thưởng với khoản thu khổng lồ 127 triệu bảng.

UEFA tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn về mặt tài chính cho Champions League 2025/26 khi nâng tổng quỹ phân bổ lên khoảng 2,13 tỷ bảng, tăng nhẹ so với mức 2,10 tỷ bảng mùa trước. Đây là mùa thứ 2 giải đấu áp dụng thể thức 36 đội tham dự vòng phân hạng, kéo theo nguồn doanh thu và tiền thưởng chạm mốc kỷ lục.

Sau khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết, PSG bỏ túi khoảng 127 triệu bảng tiền thưởng và doanh thu liên quan từ Champions League. Đây là mức thu nhập cao nhất trong số 36 đội tham dự giải đấu, phản ánh thành công vượt trội của đội bóng thủ đô nước Pháp trên hành trình lên ngôi vô địch.

Đứng ngay phía sau là Arsenal với khoản thu ước tính lên tới 124,7 triệu bảng. Dù gục ngã trước PSG ở trận đấu cuối cùng, đại diện thành London vẫn có mùa giải châu Âu thành công nhất trong nhiều năm qua, qua đó nhận về nguồn tài chính cực kỳ đáng kể.

Bayern Munich xếp thứ 3 trong danh sách với khoảng 110,8 triệu bảng. Gã khổng lồ nước Đức tiếp tục cho thấy sức hút và sự ổn định tại đấu trường số một châu Âu, bất chấp việc không thể góp mặt ở chung kết.

Liverpool là đội bóng Anh tiếp theo xuất hiện trong nhóm dẫn đầu khi thu về khoảng 95,3 triệu bảng. Trong khi đó, Atletico Madrid hoàn tất top 5 với mức thưởng 90,7 triệu bảng.

Những cái tên lớn khác như Real Madrid, Barcelona, Man City và Chelsea cũng nhận được khoản doanh thu đáng kể, dao động từ 80 đến hơn 90 triệu bảng. Điều này cho thấy Champions League là nguồn thu quan trọng đối với các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Tiền thưởng của 36 đội dự Champions League mùa này.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa các đội vào sâu tại giải đấu và phần còn lại ngày càng lớn. Các câu lạc bộ có mặt ở bán kết hoặc chung kết được hưởng lợi từ tiền thưởng thành tích và nhận thêm doanh thu từ bản quyền truyền hình, hệ số UEFA và các nguồn thương mại liên quan.

Trong cơ cấu phân bổ, khoản tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu chiếm tỷ trọng lớn nhất. UEFA dành khoảng 798 triệu bảng (37,5% tổng quỹ) để thưởng cho các CLB dựa trên kết quả đạt được từ vòng phân hạng đến các vòng knock-out. Điều này lý giải vì sao PSG, Arsenal hay Bayern Munich thu về khoản tiền khổng lồ.

Bên cạnh đó, UEFA tiếp tục áp dụng cơ chế "Value Pillar" với tổng giá trị khoảng 745 triệu bảng, tương đương 35% quỹ thưởng. Đây là khoản phân bổ dựa trên sức hút thương mại, lượng khán giả truyền hình, giá trị thương hiệu và tầm ảnh hưởng toàn cầu của mỗi CLB.

Phần còn lại, khoảng 586 triệu bảng (27,5% tổng quỹ), được chia đều cho toàn bộ 36 đội tham dự vòng phân hạng dưới dạng phí tham dự cố định. Nhờ đó, ngay cả những CLB không tiến xa vẫn đảm bảo nguồn thu đáng kể từ Champions League.

