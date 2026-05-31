Salah ở lại Anfield nhờ cú sốc Slot?

Việc Liverpool sa thải Arne Slot làm dấy lên làn sóng tin đồn cho rằng Mohamed Salah có thể hủy kế hoạch ra đi và tiếp tục gắn bó với sân Anfield.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến mối quan hệ căng thẳng giữa Salah và Slot. Tiền đạo 33 tuổi nhiều lần công khai chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan, thậm chí tuyên bố cảm thấy bản thân bị CLB "đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió" và thừa nhận mối quan hệ giữa 2 bên đổ vỡ.

Mâu thuẫn trở nên rõ ràng hơn khi Salah xác nhận rời Liverpool vào cuối mùa. Trong phát biểu chia tay, chân sút người Ai Cập thẳng thắn phê phán triết lý bóng đá của Slot, đồng thời kêu gọi Liverpool quay trở lại lối chơi giàu năng lượng thương hiệu dưới thời Jurgen Klopp.

Sau khi Liverpool sa thải HLV Slot, nhiều người hâm mộ bắt đầu hy vọng vào một kịch bản bất ngờ. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng sự ra đi của nhà cầm quân người Hà Lan có thể mở ra cơ hội để Salah tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Anfield.

Một số cổ động viên thậm chí còn đùa rằng Salah chuẩn bị ký hợp đồng mới ngay sau khi biết tin Slot mất việc. Nhiều bài đăng lan truyền với tốc độ chóng mặt, cho thấy niềm tin rằng "Vua Ai Cập" chưa hoàn toàn khép lại chương sự nghiệp tại Merseyside.

Dù vậy, thực tế cho thấy tương lai của Salah là dấu hỏi lớn. Tiền đạo này trải qua một trong những mùa giải khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Liverpool với việc chỉ ghi được 7 bàn tại Premier League.

Hiện Andoni Iraola nổi lên là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Anfield. Tuy nhiên, trước khi tân HLV xuất hiện, câu hỏi được người hâm mộ quan tâm nhất là liệu Salah có thật sự thực hiện cú "quay xe" ngoạn mục để tiếp tục gắn bó với Liverpool hay không.