Liverpool muốn có Nico Williams nhằm thay thế Salah

Hành trình của Mohamed Salah tại Liverpool đã đi đến hồi kết. Nico Williams bỗng nổi lên như một ứng viên thay thế tiềm năng cho cầu thủ người Ai Cập tại Anfield.

Theo El Nacional, ban lãnh đạo Liverpool đã đưa cầu thủ chạy cánh của Athletic Bilbao vào tầm ngắm trong kế hoạch tái cấu trúc hàng công. Động thái này diễn ra giữa lúc tương lai của Salah tại Anfield được cho là sắp đi đến hồi kết sau nhiều mùa giải gắn bó.

Liverpool hiểu rằng việc thay thế Salah không đơn thuần là tìm một cầu thủ ghi bàn. Đội bóng vùng Merseyside cần một nhân tố đủ tốc độ, khả năng tạo đột biến và phù hợp với thứ bóng đá giàu cường độ mà CLB theo đuổi. Nico Williams được xem là cái tên đáp ứng nhiều tiêu chí đó.

Ngôi sao sinh năm 2002 gây ấn tượng mạnh trong màu áo Athletic Bilbao nhờ tốc độ bứt phá, kỹ năng rê bóng và khả năng tạo khác biệt ở hành lang cánh. Anh cũng ngày càng khẳng định vị trí trong đội hình tuyển Tây Ban Nha, trở thành một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất La Liga thời điểm hiện tại.

Việc Liverpool theo đuổi Nico Williams cho thấy đội chủ sân Anfield đã bắt đầu nghĩ nghiêm túc về giai đoạn hậu Salah. Sau nhiều năm phụ thuộc lớn vào khả năng ghi bàn và tạo ảnh hưởng của ngôi sao người Ai Cập, đội bóng Anh hiểu rằng họ cần sớm xây dựng bộ khung mới cho tương lai.

Dẫu vậy, thương vụ này được dự đoán không dễ dàng. Nico Williams đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu, trong khi Athletic Bilbao cũng không muốn mất đi một trong những tài sản giá trị nhất đội hình.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đang được định giá khoảng 65 triệu Euro. Mùa giải 2025/26, Nico Williams đã có cho mình 6 bàn cùng 3 kiến tạo sau 25 lần ra sân cho Athletic Bilbao.

