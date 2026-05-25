Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình FIDE về nghi vấn trục lợi học phí

Liên đoàn Cờ Việt Nam chính thức phản hồi trước nghi vấn liên quan đến tài chính các khóa học, đồng thời làm rõ việc thanh toán lệ phí với FIDE.

Tối 24/5, Liên đoàn Cờ Việt Nam phát đi thông cáo báo chí nhằm làm rõ những thông tin liên quan đến nghi vấn sai phạm tài chính xoay quanh ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký của liên đoàn. Theo thông tin từ phía liên đoàn, hai khóa học tổ chức tại Hải Phòng và TP.HCM thu hút tổng cộng 119 học viên, trong đó có 59 học viên tại Hải Phòng và 60 học viên tại TP.HCM. Về việc học phí được chuyển vào tài khoản cá nhân, Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết đây là phương án được áp dụng nhằm thuận tiện trong khâu tổ chức.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Thắng được giao trực tiếp phụ trách điều hành các khóa học, đồng thời tiếp nhận kinh phí từ học viên. Sau khi hoàn tất các hoạt động, ông Thắng có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí vận hành, trước khi quyết toán và chuyển phần kinh phí còn lại về tài khoản của liên đoàn. Liên đoàn cũng khẳng định mọi hoạt động tài chính đều được giám sát theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dưới sự quản lý của văn phòng liên đoàn.

Liên quan đến các khoản phí quốc tế, ngoài học phí cơ bản (đã bao gồm 20 euro lệ phí thi nộp cho FIDE), những học viên có nhu cầu nhận chứng chỉ sẽ đóng thêm 50 euro. Mức phí này được quy đổi tương ứng khoảng 1,5 triệu đồng tại Hải Phòng và 2 triệu đồng tại TP.HCM, tùy theo tỷ giá và chi phí chuyển khoản. Tổng chi phí liên quan đến FIDE cho mỗi học viên đăng ký chứng chỉ là 70 euro.

Trước thông tin từ FIDE cho rằng chưa nhận được khoản thanh toán, Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm việc cần đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp lệ từ phía đối tác. Do đó, quá trình thanh toán cần thời gian để hoàn tất đúng quy trình tài chính và ngân hàng.

Hiện tại, FIDE đã gửi hóa đơn cho khóa học tại Hải Phòng với tổng số tiền 4.130 euro, và Liên đoàn Cờ Việt Nam đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh toán. Đối với khóa học tại TP.HCM, liên đoàn cho biết vẫn đang chờ phía FIDE cung cấp hóa đơn để tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo.

Liên đoàn Cờ Việt Nam nhấn mạnh sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của các học viên theo quy định, đồng thời cam kết hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với FIDE trong thời gian sớm nhất.