Liên đoàn Cờ Việt Nam phản hồi FIDE

Liên đoàn Cờ Việt Nam đã có những phản hồi liên quan tới việc FIDE chất vấn về việc thu phí và cấp chứng chỉ tại hai khóa đào tạo huấn luyện viên ở Hải Phòng và TP.HCM.

Ngày 22/5, Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn Cờ Việt Nam, yêu cầu phối hợp làm rõ các dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức hai khóa đào tạo giáo viên, huấn luyện viên cờ vua diễn ra tại Hải Phòng (từ ngày 7 đến 9/3) và TP.HCM (từ ngày 25 đến 27/4).

FIDE chất vấn Liên đoàn Cờ Việt Nam

Trong văn bản do Giám đốc Pháp lý Aleksandr Martynov ký tại Lausanne (Thụy Sĩ), FIDE cho biết đã nhận được nhiều thông tin và tài liệu phản ánh dấu hiệu bất thường. Những nội dung này liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Minh Thắng, hiện giữ chức vụ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Cụ thể, FIDE bày tỏ quan ngại trước phản ánh cho rằng học phí và lệ phí cấp chứng chỉ của học viên có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam hoặc FIDE theo quy định. Thay vào đó, các khoản tiền này được cho là đã chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng nhận được thông tin về việc học viên phải nộp thêm khoản phí ngoài mức công bố ban đầu (khoảng 3,5 triệu đồng/người). Tại lớp học ở TP.HCM, một số học viên được yêu cầu đóng thêm khoảng 2 triệu đồng với lý do để hoàn tất thủ tục cấp chứng chỉ FIDE.

FIDE nhấn mạnh: “Nếu được xác minh, đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng bởi khoản thu bổ sung không được thể hiện rõ trong thông báo ban đầu, nhưng lại liên quan trực tiếp đến hệ thống chứng nhận của FIDE. Cần làm rõ căn cứ thu, tài khoản nhận tiền và việc các khoản phí chính thức đã được chuyển cho FIDE hay chưa”.

Theo FIDE, tính đến thời điểm ban hành văn bản, tổ chức này vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản phí chính thức nào liên quan đến hai khóa học theo đúng quy trình tài chính. Trước tình hình đó, FIDE đã kích hoạt quy trình rà soát, xác minh tuân thủ và tạm đình chỉ việc cấp chứng chỉ cho toàn bộ học viên tham gia hai khóa học nói trên cho đến khi vụ việc được làm rõ.

Tuy vậy, FIDE cũng khẳng định những nội dung nêu trên mới chỉ là thông tin ban đầu và chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, FIDE sẽ bảo lưu quyền chuyển hồ sơ tới các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Phản hồi của Liên đoàn Cờ Việt Nam

Ngay sau khi tiếp nhận văn bản từ FIDE, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã có báo cáo giải trình, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ lớp học cũng như các chứng từ tài chính liên quan.

Theo đó, Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết việc tổ chức hai khóa học tại Hải Phòng và TP.HCM được thực hiện đúng quy trình của FIDE. Việc thu thêm kinh phí đối với học viên có nhu cầu nhận chứng chỉ cũng được khẳng định là phù hợp với quy định hiện hành.

Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Đến thời điểm hiện tại, học phí của lớp tại Hải Phòng đã được chuyển tới FIDE, trong khi lớp tại TP.HCM đang chờ hóa đơn từ tổ chức này để tiến hành thanh toán.

Trong công văn phản hồi, Liên đoàn Cờ Việt Nam khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của FIDE và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình xác minh. Đồng thời, đơn vị này nhấn mạnh sẽ xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các học viên cũng như uy tín của cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế.