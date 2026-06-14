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Thể thao World Cup 2026

Raphinha bị người hâm mộ Brazil tẩy chay

  • Chủ nhật, 14/6/2026 08:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở trận hòa 1-1 với Morocco tại bảng C World Cup 2026 sáng 14/6, Raphinha phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cổ động viên Brazil sau màn trình diễn thất vọng.

Raphinha gây thất vọng ở trận đấu với Morocco

Dù thi đấu năng nổ và liên tục tìm được khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương, chân sút thuộc biên chế Barcelona lại gây thất vọng lớn bởi khả năng dứt điểm kém hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Việc Brazil gặp bế tắc trong khâu ghi bàn dù kiểm soát bóng áp đảo khiến cộng đồng người hâm mộ nổi giận. Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng công kích nhắm vào Raphinha bùng phát dữ dội.

Một cổ động viên gay gắt bình luận: "Anh ta là một chiến binh trong các cuộc phỏng vấn, nhưng lại gây thất vọng hoàn toàn cho Brazil khi bước chân lên sân cỏ".

Sự phẫn nộ ngày càng tăng cao khi các cơ hội mười mươi lần lượt trôi qua trước mũi giày của tiền đạo này. "Raphinha đúng là một trò đùa. Có tới ba cơ hội ngon ăn mà chẳng thu được kết quả gì", một người khác bày tỏ.

Thậm chí, nhiều ý kiến thẳng thắn yêu cầu ban huấn luyện phải có biện pháp mạnh tay: "Hãy đuổi anh ta ra khỏi sân ngay lập tức. Brazil không thể cứ bỏ lỡ những cơ hội như thế này tại World Cup".

Dù Vinicius Jr tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa, giúp "Selecao" giành lại 1 điểm với tỷ số hòa chung cuộc 1-1, màn trình diễn của Raphinha vẫn là chủ đề bị bàn tán nhiều nhất sau trận đấu.

Hiện tại, người hâm mộ yêu cầu sự thay đổi quyết liệt từ một trong những ngôi sao hàng đầu, đặt áp lực lớn lên vai huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong việc lựa chọn nhân sự ở lượt trận tới.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.

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Huy Trưởng

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