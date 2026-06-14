Tranh cãi ở trận hòa của Brazil

Sáng 14/6, pha tranh chấp giữa Achraf Hakimi và Vinicius Junior trong trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi.

Hakimi không bị thổi phạt ở tình huống này.

Phút 45+3, Vinicius tăng tốc bên hành lang cánh và va chạm với Hakimi. Ngôi sao của Real Madrid ngã xuống sân trong sự bức xúc, còn mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt ý kiến chỉ trích quyết định của tổ trọng tài. Không ít người khẳng định Vinicius bị phạm lỗi rõ ràng và đặt câu hỏi vì sao VAR không can thiệp.

Tuy nhiên, theo quy định của FIFA tại World Cup 2026, VAR chỉ được xem xét một số tình huống cụ thể như bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp, nhận diện nhầm cầu thủ hoặc những lỗi nghiêm trọng xảy ra trước khi trận đấu được tiếp tục. Các quyết định thông thường liên quan đến đá phạt hoặc va chạm mức độ nhẹ thường không thuộc phạm vi can thiệp của công nghệ video.

Ở tình huống gây tranh cãi, trọng tài chính được cho là nhận định pha tiếp xúc giữa Hakimi và Vinicius không đủ nghiêm trọng, hoặc đơn giản là một pha tranh chấp hợp lệ. Vì vậy, ông cho trận đấu tiếp tục mà không thổi phạt.

Mặt khác, tổ VAR không xác định đây là hành vi bạo lực hay lỗi có thể dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp. Khi không xuất hiện "sai sót rõ ràng và hiển nhiên" từ quyết định trên sân, VAR không có cơ sở để yêu cầu trọng tài xem lại băng hình.

Dù tranh cãi tiếp diễn, quyết định của tổ trọng tài được giữ nguyên. Trong khi đó, Vinicius vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng quan trọng giúp Brazil giành trận hòa 1-1 trước Morocco trên sân MetLife sáng 14/6.

Kết quả giúp Selecao nối dài chuỗi 21 trận bất bại trong các trận ra quân tại World Cup, với 17 chiến thắng và 4 trận hòa.