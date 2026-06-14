Không nhận ra hậu vệ MU ở World Cup 2026

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Mazraoui có diện mạo mới. Ảnh: Reuters.
Chỉ một tuần trước trận mở màn của Morocco tại World Cup 2026, Mazraoui vẫn xuất hiện với mái tóc quen thuộc trong bộ ảnh chân dung chính thức của đội tuyển. Tuy nhiên, khi bước ra sân trong cuộc đối đầu với Brazil tại New Jersey vào ngày 14/6, hậu vệ của Manchester United khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi quyết định cạo sát toàn bộ mái tóc.
Sự thay đổi ngoại hình của cầu thủ 28 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng diện mạo mới giúp Mazraoui trông mạnh mẽ và cá tính hơn trong lần thứ hai tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trong 80 phút thi đấu trước Brazil, Mazraoui ghi dấu ấn với 8 tình huống hỗ trợ phòng ngự, 4 pha tắc bóng, 6 lần thu hồi bóng thành công và thắng 6 pha tranh chấp.
Trước đó, Mazraoui khiến người hâm mộ Morocco thở phào khi kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu với Brazil. Hậu vệ này gặp vấn đề về thể trạng sau trận giao hữu với Na Uy và phải rời sân chỉ sau khoảng 30 phút thi đấu.
Dù chơi đầy nỗ lực, Mazraoui không thể giúp Morocco tránh khỏi trận hòa 1-1 trước Brazil.
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