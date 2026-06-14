Bàn thắng lịch sử của tuyển Thụy Sĩ

Tiền đạo Breel Embolo ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử bóng đá Thụy Sĩ ở ngày ra quân tại World Cup 2026 rạng sáng 14/6.

Embolo ghi bàn thắng lịch sử cho tuyển Thụy Sĩ.

Tình huống bước ngoặt diễn ra ở phút 16 trận đấu giữa Thụy Sĩ gặp Qatar tại bảng B World Cup 2026 trên sân San Francisco Bay Area. Sau một pha xâm nhập vùng cấm, tiền vệ Remo Freuler bị thủ thành Mahmoud Abunada của Qatar phạm lỗi.

Trước cơ hội lịch sử, Embolo giữ được sự bình tĩnh cần thiết trên chấm 11 m. Chân sút này tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn đối phương và mở tỷ số cho đội nhà. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, pha lập công này còn giúp Embolo đi vào lịch sử World Cup.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ được hưởng và thực hiện thành công một quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, đội tuyển này đã trải qua 13 kỳ World Cup với tổng cộng 42 trận đấu mà chưa từng được trao một quả phạt đền trong trận đấu.

Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 90+4 của đội trưởng Boualem Khoukhi đã giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1. Kết quả này cũng mang về điểm số đầu tiên cho đại diện châu Á trong lịch sử tham dự World Cup.

Bàn thắng giúp Qatar giành điểm số lịch sử trước Thụy Sĩ Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.