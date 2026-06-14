Vinicius giải cứu Brazil ở trận ra quân World Cup

Sáng 14/6, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid ghi bàn giúp Brazil có trận hòa 1-1 trước Morocco ở bảng C, World Cup 2026 trên sân MetLife.





Dù bị đánh giá thấp hơn, Morocco vẫn thi đấu sòng phẳng với ứng viên vô địch World Cup. Đại diện châu Phi phòng ngự chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội để có bàn mở tỷ số và chỉ chịu khuất phục trước khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Vinicius.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti để lại nhiều nỗi lo nơi hàng thủ và tuyến giữa. Gabriel, Marquinhos, Casemiro, những ngôi sao hàng đầu đều có màn trình diễn dưới kỳ vọng, khiến khung thành của Alisson nhiều lần bị đặt vào thế báo động.

Ở mặt trận tấn công, Brazil không có bài tấn công cụ thể. Igor Thiago, tiền đạo "làm mưa làm gió" tại Ngoại hạng Anh, gần như mất hút trên sân, trong khi Raphinha, Lucas Paqueta cũng nhạt nhòa.

Dù sao, "Selecao" vẫn duy trì thành tích bất bại trong các trận ra quân tại World Cup với 21 trận liên tiếp không thua, bao gồm 17 chiến thắng và 4 trận hòa.

Brazil có màn trình diễn chưa thuyết phục.

Bước vào trận đấu với vị thế của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới, Brazil được kỳ vọng sẽ áp đảo đối thủ. Thế nhưng, Morocco đã chứng minh họ không còn là một hiện tượng nhất thời. "Những chú sư tử Atlas" nhập cuộc đầy tự tin, pressing mạnh mẽ và liên tục khiến hàng phòng ngự Brazil phải chao đảo.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Brazil thi đấu thiếu gắn kết và nhiều lần để lộ khoảng trống nguy hiểm. Morocco suýt có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm của Neil El Aynaoui, nhưng Gabriel Magalhaes đã có pha chắn bóng xuất sắc để cứu nguy.

Sức ép của Brazil sau đó dần gia tăng, nhưng chính Morocco mới là đội tạo ra bước ngoặt. Phút 21, từ một pha chuyển trạng thái nhanh, Brahim Díaz tung đường chuyền hoàn hảo để Ismael Saibari thoát xuống và thực hiện cú lốp bóng tinh tế đánh bại Alisson, đưa đại diện châu Phi vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, lợi thế của Morocco chỉ tồn tại chưa đầy 10 phút. Phút 30, Vinícius Junior thể hiện phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu với cú sút quyết đoán vào góc xa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Vinicius ghi bàn trong lần ra sân thứ 50 cho Brazil.

Bước sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa Danilo và Fabinho vào sân nhằm giúp Brazil kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, đội bóng áo vàng xanh vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của Morocco. Những cơ hội rõ ràng xuất hiện rất ít, trong khi Raphinha cũng không thể đánh bại Yassine Bounou sau một pha phối hợp đẹp mắt với Vinícius.

Ở những phút cuối, Morocco thậm chí suýt tạo nên cú sốc khi El Aynaoui tung cú sút xa nguy hiểm, nhưng Alisson đã kịp thời cứu thua để giữ lại một điểm cho Brazil.