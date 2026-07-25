MU tái khởi động thương vụ Baleba

MU thắp lại hy vọng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba khi ban lãnh đạo INEOS quyết tâm bổ sung thêm một ngôi sao tuyến giữa trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.

MU chưa từ bỏ Baleba.

Theo Sky Sports, "Quỷ đỏ" nối lại sự quan tâm dành cho tiền vệ Brighton sau thời gian tạm lắng. Dù hai CLB chưa bước vào đàm phán chính thức, đội chủ sân Old Trafford đang nghiêm túc cân nhắc gửi đề nghị hỏi mua tuyển thủ Cameroon trong thời gian tới.

Hè này, MU tăng cường đáng kể sức mạnh hàng tiền vệ với Andrey Santos và Youri Tielemans. Tuy nhiên, INEOS vẫn muốn hoàn tất cuộc đại tu tuyến giữa bằng việc mang về thêm một tiền vệ có khả năng phát triển lâu dài và Baleba là cái tên được đánh giá rất phù hợp.

Nguồn tin cho biết Baleba đã sớm thống nhất các điều khoản cá nhân với MU. Tiền vệ 22 tuổi sẵn sàng chuyển đến Old Trafford nếu hai CLB tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Hè năm ngoái, Brighton từng từ chối lời đề nghị dành cho cầu thủ này khi yêu cầu mức phí vượt quá 100 triệu bảng.

Baleba trải qua mùa 2025/26 không như kỳ vọng. Những đồn đoán liên quan đến tương lai ảnh hưởng đáng kể tới phong độ. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá tiền vệ người Cameroon là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Premier League.

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp quyết liệt và kéo bóng vượt tuyến ấn tượng, Baleba được xem là mẫu tiền vệ "box-to-box" hiện đại. So với những mục tiêu khác như Alex Scott hay Mateus Fernandes, Baleba hiện ít chịu sự cạnh tranh từ các đội bóng lớn, mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho MU.

Theo truyền thông Anh, nếu INEOS thuyết phục được Brighton bán với giá khoảng 60-70 triệu bảng, Baleba sẽ là thương vụ đáng chờ đợi nhất của MU ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.