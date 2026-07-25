Zirkzee gây sốt trong trận thắng 5-0 của MU

Đêm 24/7, Manchester United thắng đậm Rosenborg ở trận giao hữu tại Na Uy.

Pha xử lý đẳng cấp của Zirkzee.

Phút 56, Joshua Zirkzee có bóng ở trung lộ. Tiền đạo người Hà Lan ngoặt bóng loại hai hậu vệ, sau đó tiếp tục vượt qua nốt thủ môn rồi dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man Utd.

Người hâm mộ ở khán đài sân Lerkendal tỏ rõ sự thích thú với pha xử lý đẹp mắt của Zirkzee. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV còn so sánh chân sút sinh năm 2001 với Ronaldinho.

Nếu tính cả các trận giao hữu, đây mới là lần đầu tiên trong năm 2026, Zirkzee ghi bàn cho Manchester United. Phong độ tệ hại khiến cựu cầu thủ Bologna đứng trước tương lai bất định tại Old Trafford. Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" sẵn sàng chia tay Zirkzee ngay trong hè này.

Trở lại trận giao hữu của MU, HLV Michael Carrick thu về những tín hiệu tích cực từ các cầu thủ trẻ. Shea Lacey, Jacob Devaney, Harry Amass và Ethan Williams, những cái tên nổi bật của đội dự bị, đã lập công để giúp đại diện Premier League giành chiến thắng tưng bừng.

Tân binh Andrey Santos cũng cho thấy sự hòa nhập khá tốt. Anh thi đấu hiệp một trong sơ đồ hai tiền vệ trung tâm, bên cạnh Mason Mount.

Đến tháng 8, MU sẽ có loạt trận giao hữu với các đối thủ mạnh, lần lượt là Atletico Madrid (1/8), PSG (8/8), Leeds (13/8) và AC Milan (15/8), trước khi chính thức bắt đầu mùa giải mới bằng màn đọ sức với Hull City trên sân khách vào ngày 22/8.