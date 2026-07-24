Sesko khiến dàn sao MU sửng sốt

Benjamin Sesko trở lại tập luyện với thân hình vạm vỡ vượt trội, khiến các đồng đội và người hâm mộ MU tỏ ra kinh ngạc.

Cơ bắp ấn tượng của Sesko .

Tiền đạo người Slovenia chia sẻ loạt hình ảnh trên Instagram ghi lại buổi tập tại Carrington. Trong chiếc áo ba lỗ, Sesko để lộ thân hình săn chắc cùng phần thân trên vạm vỡ hơn hẳn so với mùa giải trước, cho thấy anh dành phần lớn kỳ nghỉ hè để tập luyện trong phòng gym.

Sự thay đổi của chân sút 23 tuổi lập tức thu hút sự chú ý từ các đồng đội. Hậu vệ Diogo Dalot hài hước bình luận: "Arnold Schwarzenegger là nguồn cảm hứng của cậu". Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes để lại một từ ngắn gọn: "Brateee" (người anh em), kèm biểu tượng cơ bắp.

Người hâm mộ cũng phấn khích trước màn "lột xác" của Sesko. Nhiều CĐV nhận xét tiền đạo người Slovenia trông như một "Captain America" ngoài đời, đồng thời tin rằng các hậu vệ Premier League sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu với anh ở mùa giải mới.

Sesko gia nhập MU từ RB Leipzig vào hè năm ngoái và ghi 12 bàn sau 32 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên. Dù khởi đầu không như kỳ vọng, tiền đạo sinh năm 2003 tiến bộ rõ rệt sau khi HLV Michael Carrick tiếp quản đội bóng, góp phần giúp "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League.

Mùa giải trước của Sesko kết thúc sớm sau chấn thương ống đồng gặp phải trong trận thắng Liverpool hồi tháng 5, khiến anh bỏ lỡ 3 vòng đấu cuối cùng. Hiện tiền đạo này vẫn trong quá trình hồi phục và chưa cùng đội sang Na Uy dự trận giao hữu với Rosenborg.

Với việc MU sẽ chinh chiến trên 4 đấu trường gồm Premier League, Champions League, FA Cup và Carabao Cup, Sesko được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn trong mùa giải 2026/27.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.