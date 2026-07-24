Cơ bắp ấn tượng của Sesko

Benjamin Sesko trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với vóc dáng săn chắc và cơ bắp hơn đáng kể trước thềm mùa giải mới.

Sesko tăng cơ rõ rệt so với một năm trước.

Qua những hình ảnh trong buổi tập mới nhất của MU, Sesko gây ấn tượng với thân hình vạm vỡ và nền tảng thể lực được cải thiện rõ rệt so với mùa trước. Không ít người hâm mộ tin rằng sự thay đổi này sẽ giúp chân sút người Slovenia phát huy tối đa khả năng, thậm chí kỳ vọng anh có thể chạm mốc hơn 20 bàn thắng tại Premier League mùa giải 2026/27.

Tuy nhiên, màn "lột xác" của Sesko cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng CĐV MU. Một bộ phận lo ngại việc tăng cơ có thể khiến tiền đạo 23 tuổi mất đi sự thanh thoát và linh hoạt, vốn là điểm mạnh trong lối chơi của anh.

Dù vậy, nhiều ý kiến khác trên mạng xã hội đã lên tiếng bảo vệ Sesko. Theo họ, việc bổ sung khối lượng cơ bắp là điều cần thiết đối với một trung phong thi đấu tại Premier League, nơi các hậu vệ nổi tiếng với sức mạnh và khả năng tranh chấp quyết liệt. Một tiền đạo không chỉ cần tốc độ mà còn phải đủ sức tì đè, làm tường, không chiến và giành lợi thế trong các pha đấu tay đôi.

Vóc dáng cải thiện đáng kể của Sesko.

Những người ủng hộ cũng cho rằng Sesko không thay đổi quá nhiều về vóc dáng mà chỉ tăng thêm lượng cơ bắp hợp lý để phục vụ chuyên môn. Họ nhấn mạnh rằng việc đánh giá thể trạng của một cầu thủ chuyên nghiệp chỉ qua hình ảnh là thiếu cơ sở, bởi mọi chương trình tập luyện và dinh dưỡng đều được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia.

Với nền tảng thể chất được cải thiện, Sesko được kỳ vọng sẽ có một mùa giải bùng nổ và trở thành đầu tàu trên hàng công của MU.

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