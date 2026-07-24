Arsenal đạt thỏa thuận với Bruno Guimaraes

Arsenal đạt thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimaraes và chuẩn bị gửi đề nghị 70 triệu bảng tới Newcastle United.

Guimaraes khả năng trở thành tân binh thứ 3 của Arsenal hè này.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, mọi điều khoản giữa ngôi sao người Brazil và đội chủ sân Emirates đã được thống nhất, mở đường cho bước đàm phán quyết định với Newcastle United.

Nguồn tin cho biết Arsenal sẽ sớm gửi đề nghị đầu tiên trị giá khoảng 70 triệu bảng nhằm thuyết phục Newcastle nhả người. Tuy nhiên, "Chích chòe" được cho là sẽ lập tức từ chối mức giá này do không hài lòng với cách tiếp cận và chiến lược đàm phán của đội bóng thành London trong thời gian qua.

Dù vậy, Arsenal vẫn lạc quan về khả năng hoàn tất thương vụ. Ban lãnh đạo CLB tin rằng hai bên còn nhiều dư địa để tiếp tục thương lượng và có thể tìm được tiếng nói chung trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Động lực lớn nhất phía sau thương vụ này là HLV Mikel Arteta. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xem Guimaraes là mảnh ghép lý tưởng để nâng tầm tuyến giữa, đồng thời liên tục thúc giục ban lãnh đạo đẩy nhanh quá trình đàm phán.

Ở tuổi 28, Guimaraes được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Premier League. Không chỉ sở hữu khả năng điều tiết lối chơi, tuyển thủ Brazil còn nổi bật với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp quyết liệt và đóng góp hiệu quả vào cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Trước khi đàm phán với Guimares, Arsenal đã hoàn tất hai thương vụ trong hè này gồm tiền đạo Christos Tzolis từ Club Brugge với giá 35 triệu bảng và thủ môn Illan Meslier từ Leeds United theo dạng tự do.

Tai nạn hy hữu của David Raya Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.