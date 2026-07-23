Arsenal công bố tân binh thứ hai

Tối 23/7, Arsenal công bố bản hợp đồng thứ hai trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi chiêu mộ thành công Christos Tzolis từ Club Brugge.

Arsenal tiêu tốn 40 triệu euro cho Tzolis.

Sau khi đón thủ môn Illan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do từ Leeds United, "Pháo thủ" tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng công bằng thương vụ trị giá 40 triệu euro dành cho tuyển thủ Hy Lạp. Tại sân Emirates, ngôi sao sinh năm 2002 sẽ mang áo số 17.

Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi gia nhập Arsenal sau hai mùa giải bùng nổ trong màu áo Club Brugge. Tzolis ra sân 108 trận, ghi 43 bàn và đóng góp 45 pha kiến tạo, trở thành một trong những ngôi sao tấn công hay nhất giải VĐQG Bỉ.

Trước khi chuyển sang Bỉ, Tzolis trưởng thành từ lò đào tạo PAOK Thessaloniki. Anh gây ấn tượng mạnh với 20 bàn thắng cho đội U19 trước khi được đôn lên đội một và góp công giúp PAOK giành Cúp quốc gia Hy Lạp năm 2021.

Màn trình diễn nổi bật đưa Tzolis cập bến Norwich City năm 2021. Dù thời gian tại Anh không thật sự thành công, những bản hợp đồng cho mượn tại FC Twente và Fortuna Dusseldorf giúp cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm và phát triển toàn diện.

Gia nhập Club Brugge vào hè 2024 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Tzolis. Anh chơi chủ yếu ở vị trí tiền đạo cánh trái nhưng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trên hàng công, qua đó góp công giúp đội bóng giành Cúp quốc gia Bỉ 2025 và vô địch Belgian Pro League 2025/26.

Đáng chú ý, Tzolis còn liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải VĐQG Bỉ trong hai mùa gần nhất. Ở cấp độ đội tuyển, Tzolis ra mắt năm 2020 và có 34 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

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