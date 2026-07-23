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Thể thao

Saliba nghỉ thi đấu dài hạn

  • Thứ năm, 23/7/2026 06:48 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Arsenal vừa xác nhận William Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương lưng nghiêm trọng gặp phải khi cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026.

Tuyển thủ Pháp sẽ bắt đầu chương trình phục hồi chức năng đặc biệt sau khi trở về từ giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Mặc dù đội ngũ y tế xác nhận tình trạng của anh không cần can thiệp phẫu thuật, ngôi sao 25 tuổi vẫn phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài và gần như chắc chắn bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải 2026/27.

Trước đó, các báo cáo y tế gây sốc khi tiết lộ Saliba nén đau để ra sân trong tình trạng gãy xương cột sống. Chấn thương nghiêm trọng này khiến anh chỉ có thể chơi 30 phút trong trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha hôm 15/7 (tuyển Pháp thua 0-2) trước khi buộc phải rời sân do quá đau đớn.

Hiện tại, "Pháo thủ" vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại của Saliba. Câu lạc bộ ưu tiên thực hiện quy trình hồi phục dài hạn để đảm bảo chấn thương vùng lưng được điều trị dứt điểm.

Việc thiếu vắng nhân tố quan trọng nhất nơi hàng phòng ngự ngay trước thềm mùa giải mới buộc huấn luyện viên Mikel Arteta phải sớm tìm kiếm các phương án thay thế nhằm duy trì sự ổn định cho đại diện Bắc London. Mọi diễn biến về quá trình bình phục của ngôi sao 25 tuổi sẽ tiếp tục được đội ngũ y tế cập nhật trong thời gian tới.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

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