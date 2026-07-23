Quang Hải trước kỷ lục chưa từng có ở tuyển Việt Nam

Là cầu thủ Việt duy nhất từng vô địch AFF Cup 2018, 2024 và dự ASEAN Cup 2026, Nguyễn Quang Hải đang đứng trước cơ hội ba lần vô địch giải.

Giữa những đổi thay ở tuyển Việt Nam nhiều năm qua, Quang Hải là cái tên hiếm hoi giữ được sự ổn định và đẳng cấp đỉnh cao. Ảnh: Minh Chiến.

Nếu tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ Việt duy nhất trong lịch sử 3 lần vô địch giải đấu này.

Trước đó, Quang Hải vô địch AFF Cup (tiền thân của ASEAN Cup) 2018 và 2024. Tới giải đấu năm nay (2026), Hải tiếp tục tham dự với tư cách đội trưởng, chứng minh sự bền bỉ, khả năng duy trì phong độ, thể trạng đáng nể của đội trưởng CLB Công an Hà Nội.

Ở mọi giải đấu của tuyển Việt Nam, Quang Hải đều đá chính. Anh cũng dự mọi kỳ ASEAN Cup và AFF Cup từ khi bắt đầu lên tuyển năm 2017. 2026 là lần thứ 5 Quang Hải chinh chiến ở đấu trường này, sau các năm 2018, 2020, 2022 và 2024.

Ban đầu, Duy Mạnh cũng có thể cùng Quang hải lập kỷ lục. Tuy nhiên, trước thềm ASEAN Cup 2026, trung vệ của CLB Hà Nội phải rút lui vì không kịp bình phục chấn thương. Sau khi Duy Mạnh bất đắc dĩ rời tuyển, Quang Hải cũng trở thành thủ quân của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Ngoài Quang Hải, bóng đá Việt Nam còn có Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn và Duy Mạnh có hai lần nâng cúp Đông Nam Á, nhưng chưa ai chạm đến lần thứ ba.

Tại ASEAN Cup 2026, Quang Hải còn có thể lập kỷ lục về số lần ra sân cho tuyển Việt Nam. Con số này của Hải "Con" hiện là 80, bằng Quế Ngọc Hải và kém 4 trận so với Lê Công Vinh. Nếu ra sân ở mọi trận đấu và thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công ngôi vương, Quang Hải sẽ có thêm 8 trận, nâng tổng số trận đấu trong màu áo tuyển Việt Nam lên thành 88.

Ngoài ra, Quang Hải cũng chỉ cần thêm 2 bàn thắng để vượt qua Nguyễn Văn Quyết và góp mặt trong top 5 chân sút vĩ đại nhất lịch sử các "Chiến binh sao vàng". Tiền vệ sinh năm 1997 đã có 14 bàn, kém 2 bàn so với Văn Quyết.

Mùa vừa qua, Quang Hải góp mặt trong đội hình tiêu biểu V.League 2025/26 và giúp CLB Công an Hà Nội vô địch. Tiền vệ sinh năm 1997 cùng Trương Tiến Anh của CLB Ninh Bình và Nguyễn Hữu Nam của CLB Hải Phòng là ba cầu thủ thuần Việt có nhiều kiến tạo nhất (6).

Trước đó, Quang Hải cũng có tên trong danh sách 11 cái tên hay nhất V.League, giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25 và giành danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam 2025, cho thấy phong độ tốt của anh thời gian qua.