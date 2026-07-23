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Thể thao

Mức đãi ngộ cực khủng chờ Dembele

  • Thứ năm, 23/7/2026 09:08 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Al Hilal đang nỗ lực lôi kéo Ousmane Dembele rời Paris Saint-Germain bằng một lời đề nghị khổng lồ nhằm đưa tuyển thủ Pháp sang thi đấu tại Saudi Pro League.

Sau khi chuyển hướng từ mục tiêu Crysencio Summerville, Al Hilal lập tức liên hệ sơ bộ với người đại diện của Dembele để thăm dò khả năng rời Paris Saint-Germain của ngôi sao người Pháp ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Kế hoạch của Al-Hilal là chờ đợi cái gật đầu từ ngôi sao 29 tuổi trước khi tiến hành đàm phán chính thức với ban lãnh đạo đội chủ sân Parc des Princes. Tuy nhiên, phía PSG đang thể hiện thái độ cực kỳ cứng rắn.

Đội bóng nước Pháp quyết tâm giữ chân trụ cột quan trọng trong đội hình và đang ráo riết triển khai các điều khoản gia hạn hợp đồng để đảm bảo tương lai lâu dài cho chủ nhân của Quả bóng vàng 2025.

Bất chấp sự kiên quyết từ phía PSG, Al Hilal được cho là sẵn sàng phá vỡ mọi rào cản bằng một đề nghị chuyển nhượng mang tính áp đảo. Đại diện Saudi Pro League tin rằng tiềm lực tài chính mạnh mẽ có thể trở thành bài kiểm tra thực sự cho lòng trung thành của Dembele cũng như sự kiên định từ phía nhà đương kim vô địch Ligue 1.

Màn trình diễn thăng hoa trong mùa giải 2025/26 giúp vị thế của Dembele lên tầm cao mới, khiến anh trở thành mục tiêu ưu tiên số một trong chiến dịch nâng tầm giải đấu của giới chủ Saudi Arabia.

Hàng công trong mơ của PSG Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.

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Huy Trưởng

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