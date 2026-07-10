Mbappe và Dembele tỏa sáng, đưa Pháp vào bán kết World Cup

Rạng sáng 10/7, Yassine Bono chơi xuất sắc nhưng vẫn không thể giúp Morocco tránh khỏi trận thua 0-2 trước Pháp ở tứ kết World Cup.

Hành trình của Morocco tại FIFA World Cup 2026 đã khép lại, và một lần nữa, người đặt dấu chấm hết lại là đội tuyển Pháp. Sau thất bại 0-2 ở bán kết World Cup 2022 trên đất Qatar, đại diện Bắc Phi thêm một lần gục ngã với cùng tỷ số trước "Les Bleus".

Nếu World Cup 2022 chứng kiến Morocco viết nên câu chuyện lịch sử của bóng đá châu Phi, thì World Cup 2026 tiếp tục chứng minh họ vẫn là một tập thể giàu bản lĩnh và kỷ luật. Thế nhưng, trước hàng công có lẽ đáng sợ nhất giải đấu với Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, mọi nỗ lực cuối cùng vẫn không đủ để giúp "Những chú sư tử Atlas" kéo dài giấc mơ.

Tuyển Pháp quá mạnh so với "thế hệ vàng" của Morocco.

Ngay từ những phút đầu tiên, Pháp đã tạo ra sức ép nghẹt thở. Mbappe liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Morocco bằng tốc độ và kỹ thuật siêu hạng, trong khi Dembele khiến các hậu vệ đối phương gần như không có giây phút nghỉ ngơi với những pha di chuyển không bóng đầy biến hóa.

Giữa cơn bão ấy, Bono một lần nữa chứng minh vì sao anh luôn được xem là chỗ dựa lớn nhất của Morocco. Thủ thành đang khoác áo Al Hilal liên tiếp từ chối những cơ hội ngon ăn của Mbappe và Upamecano, đặc biệt là pha cản phá quả phạt đền của chính siêu sao người Pháp trong hiệp một.

Kinh nghiệm, phản xạ và sự bình tĩnh của Bono giúp Morocco đứng vững suốt 45 phút đầu tiên, thắp lên hy vọng về một bất ngờ khác.

Nhưng ngay cả một Bono xuất sắc cũng không thể chống đỡ mãi trước sức mạnh khủng khiếp của tuyển Pháp.

Khi trận đấu bước sang phút 60, Mbappe đã làm điều mà những cầu thủ vĩ đại luôn biết cách thực hiện. Không để cú đá phạt đền hỏng ảnh hưởng đến tâm lý, tiền đạo của Real Madrid tung cú cứa lòng hoàn hảo từ ngoài vùng cấm, đưa bóng lượn qua tầm với của Bono trước khi găm vào góc lưới. Đó là bàn thắng thứ 20 của Mbappe tại các kỳ World Cup, thành tích chỉ kém Lionel Messi (21 bàn).

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Chưa kịp gượng dậy sau bàn thua đầu tiên, Morocco tiếp tục bị trừng phạt bởi một pha phối hợp đẳng cấp khác. Mbappe hút toàn bộ sự chú ý của hàng phòng ngự trước khi mở ra khoảng trống để Dembele băng xuống dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Pháp.

Morocco đã chiến đấu bằng tất cả lòng quả cảm, giống như những gì họ từng làm ở Qatar 4 năm trước. Họ vẫn giữ được sự kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng của một tập thể luôn khiến người hâm mộ tự hào. Nhưng bóng đá đỉnh cao đôi khi được quyết định bởi sự khác biệt của những siêu sao, và Pháp đang sở hữu quá nhiều cầu thủ có thể tạo nên khoảnh khắc thiên tài.

Chiến thắng này không chỉ đưa "Les Bleus" tiến vào bán kết với sự tự tin rất lớn. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Tây Ban Nha hoặc Bỉ. Với những gì đã thể hiện, giấc mơ góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp của người Pháp đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đội hình ra sân của Pháp trước Morocco.

Morocco có đội hình đầy đủ ngôi sao hay nhất.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.