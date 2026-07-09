FIFA từ chối xóa thẻ cho Michael Olise

FIFA từ chối xóa thẻ vàng của Michael Olise dù tuyển Pháp kháng cáo, làm dấy lên tranh cãi về sự thiếu nhất quán sau quyết định cho Folarin Balogun hưởng án treo.

Olise nguy cơ bị treo giò ở bán kết nếu nhận thêm 1 thẻ vàng trước Morocco.

Hôm 5/7, Olise bị phạt thẻ vàng sau pha va chạm với Matias Galarza ở trận thắng Paraguay 1-0 tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, các góc quay truyền hình sau trận cho thấy cầu thủ của Pháp dường như không hề có tác động rõ ràng đến đối thủ, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tính chính xác của quyết định này.

Liên đoàn Bóng đá Pháp gửi đơn đề nghị FIFA xem xét lại tình huống nhưng không thành. Trong buổi họp báo trước trận tứ kết gặp Morocco ngày 10/7, HLV Didier Deschamps xác nhận: "Sáng nay, chúng tôi nhận được phản hồi từ FIFA. Chiếc thẻ vàng vẫn được giữ nguyên".

Điều đó khiến Olise đối mặt với nguy cơ lỡ trận bán kết nếu nhận thêm một thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Morocco. Đây được xem là tổn thất tiềm tàng với tuyển Pháp, bởi tiền vệ 24 tuổi là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công.

Quyết định của FIFA lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ đặt câu hỏi về sự nhất quán trong cách xử lý. Trước đó, FIFA gây sốc khi cho Folarin Balogun của tuyển Mỹ hưởng án treo dù nhận thẻ đỏ. Trong khi trường hợp của Olise, dù máy quay truyền hình cho thấy dấu hiệu không có va chạm rõ ràng, FIFA giữ nguyên án phạt.

Sự khác biệt giữa hai quyết định khiến công tác điều hành và xử lý kỷ luật tại World Cup 2026 tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi. Với tuyển Pháp, toàn đội giờ chỉ còn tập trung hướng đến cuộc chạm trán Morocco, đồng thời hy vọng Olise tránh thẻ phạt để có thể góp mặt nếu "Les Bleus" vào bán kết.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.