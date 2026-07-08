Xếp hạng sức mạnh 8 đội vào tứ kết World Cup 2026

4. Na Uy là hiện tượng thú vị nhất giải đấu. Đội bóng Bắc Âu sở hữu hàng công bùng nổ với 12 bàn sau 5 trận, trong đó Erling Haaland là đầu tàu. Dù vậy, họ vẫn bộc lộ hạn chế ở hàng thủ khi trận nào cũng để thủng lưới. Cuộc đối đầu với Anh được đánh giá cân bằng và cơ hội đi tiếp chia đều cho cả hai.