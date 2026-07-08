Xếp hạng sức mạnh 8 đội vào tứ kết World Cup 2026

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1. Tuyển Pháp thi đấu ổn định bậc nhất khi toàn thắng và mới để thủng lưới 2 lần tại World Cup 2026. Họ sở hữu hàng thủ chắc chắn cùng khả năng chuyển trạng thái cực kỳ hiệu quả.
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2. Tây Ban Nha gây ấn tượng với lối chơi kiểm soát, bình tĩnh và ngày càng hoàn thiện qua từng trận đấu. Theo đánh giá của Tribuna, Pháp và Tây Ban Nha là 2 đội mạnh nhất đến thời điểm hiện tại. Khoảng cách giữa hai ứng viên không đáng kể và khả năng họ sẽ phải loại nhau ở bán kết để giành vé vào trận chung kết.
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3. Nhà đương kim vô địch toàn thắng cả 5 trận nhưng hai chiến thắng gần nhất trước Cape Verde và Ai Cập đều cực kỳ chật vật. Đổi lại, Argentina cho thấy bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc khi liên tiếp lội ngược dòng. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, Lionel Messi cùng các đồng đội vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
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4. Na Uy là hiện tượng thú vị nhất giải đấu. Đội bóng Bắc Âu sở hữu hàng công bùng nổ với 12 bàn sau 5 trận, trong đó Erling Haaland là đầu tàu. Dù vậy, họ vẫn bộc lộ hạn chế ở hàng thủ khi trận nào cũng để thủng lưới. Cuộc đối đầu với Anh được đánh giá cân bằng và cơ hội đi tiếp chia đều cho cả hai.
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5. Tuyển Anh vẫn là ẩn số. Họ có những trận đấu bùng nổ nhưng cũng không ít lần khiến người hâm mộ lo lắng. Chiến thắng trước Mexico cho thấy bản lĩnh của thầy trò Thomas Tuchel, song cuộc chạm trán Na Uy mới là bài kiểm tra thực sự. Kinh nghiệm ở các giải đấu lớn có thể là lợi thế lớn của "Tam sư".
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6. Đại diện châu Phi tiếp tục chứng minh vị thế sau kỳ tích ở World Cup 2022. Morocco vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu và đả bại Canada để vào tứ kết khi sở hữu tập thể giàu sức chiến đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ chưa thật sự thuyết phục, đặc biệt khi sắp phải đối đầu tuyển Pháp.
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7. Tuyển Bỉ khởi đầu khá nhạt nhòa nhưng càng chơi càng hay. Sau màn ngược dòng trước Senegal và chiến thắng ấn tượng 4-1 trước chủ nhà Mỹ, đoàn quân của HLV Rudi Garcia ghi tới 12 bàn trong 5 trận. Đáng chú ý, kể từ khi Kevin De Bruyne mất suất đá chính, hàng công của "Quỷ đỏ" lại vận hành hiệu quả hơn. Dù vậy, sự thiếu ổn định khiến họ chưa được đánh giá ngang hàng các ứng viên lớn.
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8. Đứng cuối trong nhóm 8 đội mạnh nhất nhưng Thụy Sĩ không phải cái tên gây thất vọng. Đội bóng của HLV Murat Yakin thi đấu chắc chắn, kỷ luật và vượt qua Colombia được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Argentina ở tứ kết là thách thức lớn. Màn so tài này sẽ cho thấy liệu Thụy Sĩ có đủ khả năng tạo nên địa chấn hay không.
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Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.