World Cup 2026 nghỉ một ngày

Sau chuỗi ngày sôi động với những màn thư hùng nghẹt thở từ đầu giải, World Cup 2026 sẽ tạm nghỉ trong ngày 9/7 (giờ Việt Nam).

Lần đầu tiên World Cup 2026 có quãng nghỉ.

Kể từ ngày khai mạc (11/6 giờ Mexico), World Cup 2026 diễn ra với lịch thi đấu dày đặc trên khắp 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, sau khi vòng 16 đội kết thúc, các đội tuyển đã được nghỉ một ngày để hồi phục thể lực, đồng thời giải quyết những vấn đề về di chuyển và chuẩn bị chiến thuật.

Một ngày nghỉ này là rất cần thiết trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội. Những đội tiến vào chung kết sẽ phải đấu tổng cộng 8 trận, nhiều hơn so với các kỳ World Cup trước. Bên cạnh cường độ thi đấu cao, các đội còn phải liên tục di chuyển giữa nhiều thành phố cách xa nhau, trong điều kiện thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao ở Bắc Mỹ.

Khoảng nghỉ một ngày giúp các cầu thủ có thêm thời gian bình phục chấn thương, lấy lại thể lực sau những trận đấu loại trực tiếp căng thẳng, đồng thời tạo cơ hội để ban huấn luyện phân tích đối thủ trước chặng nước rút của giải đấu.

World Cup sẽ trở lại ngay sau đó với loạt trận tứ kết hấp dẫn. Trận mở màn vòng tứ kết diễn ra vào lúc 3h ngày 10/7 khi Pháp đối đầu Morocco trên sân Boston Stadium. Một ngày sau, Tây Ban Nha sẽ bước vào cuộc đại chiến với Bỉ.

Ngày 12/7, Anh sẽ gặp hiện tượng Na Uy, đội bóng vừa tạo địa chấn khi loại Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland. Cũng trong ngày thi đấu này, đương kim vô địch Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ.

Sau tứ kết, World Cup tiếp tục nghỉ thêm hai ngày trước khi diễn ra các trận bán kết vào 15 và 16/7 (giờ Việt Nam). FIFA cũng bố trí quãng nghỉ trước trận tranh hạng 3 và chung kết nhằm đảm bảo các đội có điều kiện hồi phục tốt nhất.

4 cặp đấu ở tứ kết.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.