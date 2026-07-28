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Thể thao

MU mắc kẹt với dàn sao 66 triệu bảng

  • Thứ tư, 29/7/2026 00:01 (GMT+7)
  • 50 phút trước

MU chưa thể mạnh tay chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi kế hoạch thanh lý cầu thủ không diễn ra như kỳ vọng.

MU gặp khó khi thanh lý dàn cầu thủ.

Trước khi kỳ chuyển nhượng hè năm nay mở cửa, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" kỳ vọng có thể thu về khoảng 104 triệu bảng từ việc chia tay bốn cái tên gồm Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Andre Onana và Manuel Ugarte. Tuy nhiên, sau 42 ngày kể từ khi chợ hè mở cửa, chỉ duy nhất Hojlund mang lại nguồn thu đáng kể với mức phí 38 triệu bảng.

MU từng hy vọng Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia quyết định từ bỏ lựa chọn này để chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Gordon.

Việc không bán được Rashford khiến MU chịu thiệt hại trên nhiều phương diện. Không chỉ bỏ lỡ khoản thu hoàn toàn là lợi nhuận từ một cầu thủ trưởng thành từ học viện, đội bóng còn phải tiếp tục gánh mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của tiền đạo người Anh.

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MU khó bán Rashford vì mức lương quá cao. Ảnh: Reuters.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Onana. Ban lãnh đạo MU muốn bán thủ thành người Cameroon với giá khoảng 20 triệu bảng nhằm tránh ảnh hưởng đến các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính (PSR). Tuy nhiên, Trabzonspor không đủ khả năng đáp ứng mức phí chuyển nhượng. Kết quả, hai bên chỉ đạt thỏa thuận cho mượn thêm một mùa giải với khoản phí khoảng 1,3 triệu bảng.

Ugarte cũng từng được xem là cái tên có thể giúp MU thu về khoảng 20 triệu bảng. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng màn trình diễn tại World Cup 2026 sẽ giúp tiền vệ người Uruguay thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đổ vỡ khi Ugarte dính chấn thương nghiêm trọng và nghỉ thi đấu dài hạn.

Việc chỉ thu về 38 triệu bảng thay vì mục tiêu 104 triệu bảng khiến MU hụt khoảng 66 triệu bảng so với kế hoạch ban đầu. Khoản chênh lệch này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bổ sung lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vẫn theo đuổi những mục tiêu chất lượng cao.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

MU David Beckham MU chuyển nhượng

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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