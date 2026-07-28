MU mắc kẹt với dàn sao 66 triệu bảng

MU chưa thể mạnh tay chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi kế hoạch thanh lý cầu thủ không diễn ra như kỳ vọng.

MU gặp khó khi thanh lý dàn cầu thủ.

Trước khi kỳ chuyển nhượng hè năm nay mở cửa, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" kỳ vọng có thể thu về khoảng 104 triệu bảng từ việc chia tay bốn cái tên gồm Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Andre Onana và Manuel Ugarte. Tuy nhiên, sau 42 ngày kể từ khi chợ hè mở cửa, chỉ duy nhất Hojlund mang lại nguồn thu đáng kể với mức phí 38 triệu bảng.

MU từng hy vọng Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia quyết định từ bỏ lựa chọn này để chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Gordon.

Việc không bán được Rashford khiến MU chịu thiệt hại trên nhiều phương diện. Không chỉ bỏ lỡ khoản thu hoàn toàn là lợi nhuận từ một cầu thủ trưởng thành từ học viện, đội bóng còn phải tiếp tục gánh mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của tiền đạo người Anh.

MU khó bán Rashford vì mức lương quá cao. Ảnh: Reuters.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Onana. Ban lãnh đạo MU muốn bán thủ thành người Cameroon với giá khoảng 20 triệu bảng nhằm tránh ảnh hưởng đến các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính (PSR). Tuy nhiên, Trabzonspor không đủ khả năng đáp ứng mức phí chuyển nhượng. Kết quả, hai bên chỉ đạt thỏa thuận cho mượn thêm một mùa giải với khoản phí khoảng 1,3 triệu bảng.

Ugarte cũng từng được xem là cái tên có thể giúp MU thu về khoảng 20 triệu bảng. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng màn trình diễn tại World Cup 2026 sẽ giúp tiền vệ người Uruguay thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đổ vỡ khi Ugarte dính chấn thương nghiêm trọng và nghỉ thi đấu dài hạn.

Việc chỉ thu về 38 triệu bảng thay vì mục tiêu 104 triệu bảng khiến MU hụt khoảng 66 triệu bảng so với kế hoạch ban đầu. Khoản chênh lệch này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bổ sung lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vẫn theo đuổi những mục tiêu chất lượng cao.

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