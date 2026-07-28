Icardi thắng lớn trong vụ ly hôn Wanda Nara

Cuộc ly hôn kéo dài giữa Mauro Icardi và Wanda Nara có diễn biến mới khi tiền đạo người Argentina tuyên bố giành lợi thế lớn trước tòa án Italy.

Icardi thắng kiện vợ cũ.

Thông qua trang cá nhân, Icardi xác nhận tòa án bác bỏ toàn bộ những yêu cầu tài chính mà vợ cũ đưa ra trong quá trình giải quyết ly hôn, đồng thời từ chối đơn kháng cáo của Wanda Nara. "Tất cả đều là tin vui. Đã có một phán quyết mới. Trong vụ ly hôn, họ yêu cầu tôi phải trả 250.000 euro mỗi tháng cho vợ cũ, 65.000 euro mỗi tháng cho mỗi con gái và thêm 100.000 euro mỗi tháng trong thỏa thuận ly hôn", Icardi viết.

Cựu tiền đạo Inter Milan cho biết thẩm phán bác bỏ toàn bộ các yêu cầu trên từ ngày 1/6. Không chấp nhận kết quả, phía Wanda Nara tiếp tục kháng cáo nhằm đòi lại các khoản tiền, nhưng đến ngày 27/7, tòa án Italy tuyên bố đơn kháng cáo không hợp lệ.

"Theo đó, mọi yêu cầu và đòi hỏi đều chính thức bị bác bỏ. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng trước khi phán quyết ly hôn được hoàn tất. Thật tốt khi hệ thống tư pháp Italy làm đúng chức năng của mình. Năm 2024, nhiều người cho rằng tôi điên rồ khi kiên quyết xử lý vụ việc tại Italy", chân sút 33 tuổi chia sẻ.

Icardi và Wanda Nara kết hôn vào tháng 5/2014, không lâu sau khi người mẫu kiêm MC truyền hình này hoàn tất thủ tục ly hôn với Maxi Lopez, đồng đội cũ của Icardi tại Sampdoria. Cuộc hôn nhân từng gây nhiều tranh cãi và có hai con chung là Francesca và Isabella.

Mối quan hệ giữa hai người liên tục rạn nứt trong nhiều năm. Năm 2021, Wanda Nara cáo buộc Icardi ngoại tình với nữ diễn viên Maria Eugenia Suarez. Dù sau đó cả hai tái hợp, cuộc hôn nhân cuối cùng đổ vỡ và bước vào quá trình ly hôn từ năm 2024.