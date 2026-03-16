Những vụ bê bối ngoại tình nổi tiếng nhất bóng đá

|
John Terry bị cáo buộc ngoại tình với người mẫu Pháp Vanessa Perroncel, bạn gái lâu năm (và mẹ của con chung) với đồng đội tại Chelsea lẫn tuyển Anh, Wayne Bridge.
|
Vụ việc vỡ lở cuối năm 2009. Hậu quả sau đó để lại rất lớn, khi Bridge từ chối bắt tay Terry trước trận Chelsea gặp Manchester City năm 2010 (các đồng đội ở Man City thậm chí mặc áo ủng hộ Bridge.
|
Terry cũng bị tước băng đội trưởng tuyển Anh tạm thời, và hai người không bao giờ hòa giải hoàn toàn.
|
Tiền đạo Argentina, Mauro Icardi, bắt đầu mối quan hệ với người mẫu Wanda Nara, khi đó đang là vợ của đồng đội tại Sampdoria và bạn thân Maxi López. López cáo buộc Icardi ngoại tình với vợ mình khi cả hai còn là đồng đội tại Sampdoria (và trước đó ở lò đào tạo Barcelona).
|
Nara ly hôn López năm 2013, kết hôn với Icardi năm 2014 và sinh con chung. López sau đó cũng từ chối bắt tay Icardi trong các trận đấu (được gọi là "Wanda Derby"), gây rạn nứt sâu sắc. Icardi và Nara sau này cũng ly hôn.
|
Cựu tiền vệ Arsenal và tuyển Đức, Mesut Özil, từng bị Christian Lell cáo buộc ngoại tình với bạn gái Melanie Rickinger vào năm 2014. Lell công khai chỉ trích Ozil, người khi đó đang công khai hẹn hò ca sĩ Mandy Capristo.
|
Rickinger ban đầu phủ nhận ngoại tình nhưng sau đó thừa nhận có liên lạc với Ozil, và Lell gọi cô là "rắn độc". Vụ việc dẫn đến đe dọa kiện tụng vì tin nhắn bị rò rỉ, nhưng sau đó dần lắng xuống.
|
Thủ môn Thibaut Courtois bị cáo buộc ngoại tình với Caroline Lijnen, bạn gái của đồng đội tuyển Bỉ và Chelsea - Kevin De Bruyne - vào năm 2012. Lijnen sau này xác nhận trong phỏng vấn rằng đây là "hành động trả đũa" sau khi De Bruyne ngoại tình với bạn thân của cô.
|
Vụ việc gây căng thẳng lớn trong mối quan hệ tuyển Bỉ nhiều năm. Dù hai người sau này hòa giải công khai bằng cái ôm sau trận Champions League năm 2023, mối quan hệ giữa đôi bên trở nên lạnh nhạt rất nhiều.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...