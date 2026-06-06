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Thể thao

Perez chọn 'bom tấn' mới cho Real Madrid

  • Thứ bảy, 6/6/2026 21:59 (GMT+7)
  • 52 phút trước

"Bố già" Florentino Perez đang lên kế hoạch đưa Khvicha Kvaratskhelia về Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Khvicha Kvaratskhelia có thể là mục tiêu của Real Madrid

Real Madrid đang chuyển hướng, xác định Kvaratskhelia là mục tiêu ưu tiên mà Florentino Perez nhắm tới. Theo nguồn tin từ TEAMTalk, thay vì Olise, Vitinha hay Joao Neves như đồn đoán, "Los Blancos" tin rằng ngôi sao người Georgia mới là cái tên đủ đẳng cấp để nâng tầm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Kvaratskhelia vừa trải qua mùa giải rực rỡ khi giúp PSG giành chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp. Dù đội bóng nước Pháp từng chi 69,1 triệu bảng để mua anh từ Napoli, Real Madrid hiểu rằng có thể phải chi con số gấp đôi để thuyết phục đối tác nhả người.

Bất chấp việc PSG không mặn mà chuyện bán trụ cột ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và coi chân chạy cánh này như tài sản vô giá, đại diện La Liga vẫn tự tin có thể lôi kéo anh gia nhập sân Bernabeu.

Tuy nhiên, sự xuất hiện tiềm năng của Kvaratskhelia đang làm dấy lên những hoài nghi về tương lai Vinicius Jr. Cả hai đều có sở trường thi đấu ở hành lang trái, trong khi ngôi sao người Brazil vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới.

Với việc thỏa thuận hiện tại của Vinicius sẽ hết hạn vào năm 2027, Real Madrid đang đối mặt áp lực lớn nếu không muốn mất trắng trụ cột của mình trong tương lai gần.

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Huy Trưởng

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