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Thể thao

Klopp có câu trả lời cho Real Madrid

  • Thứ bảy, 6/6/2026 17:20 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Phía HLV Jurgen Klopp bác bỏ mọi liên hệ với Real Madrid, qua đó giáng đòn mạnh vào tham vọng tranh cử của Enrique Riquelme.

Trả lời Sky Sports, ông Marc Kosicke không hài lòng trước những thông tin liên tục xuất hiện thời gian qua. "Điều này thật sự khó chịu. Klopp không có ý định dẫn dắt bất kỳ CLB nào lúc này và ông ấy rất hạnh phúc với vai trò ở Red Bull", người đại diện của cựu HLV Liverpool nhấn mạnh.

Phát biểu này được xem là đòn giáng mạnh vào chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch Real Madrid của doanh nhân Enrique Riquelme. Trước đó, Riquelme công khai kế hoạch đưa Klopp về sân Bernabeu như là nhân tố chủ chốt trong dự án cải tổ đội bóng.

Theo đề án được công bố, huyền thoại Raul Gonzalez đảm nhận vị trí Giám đốc Thể thao nếu Riquelme đắc cử. Chính Raul đề xuất Klopp cho băng ghế huấn luyện và dự kiến sẽ trực tiếp liên hệ với nhà cầm quân người Đức sau cuộc bầu cử để trình bày kế hoạch phát triển đội bóng.

Đội ngũ của Riquelme mô tả Klopp là HLV lý tưởng để khôi phục những giá trị truyền thống của Real Madrid như tinh thần cạnh tranh, tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và văn hóa chiến thắng. Họ thậm chí tin rằng sức hút đặc biệt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể khiến Klopp thay đổi quyết định nghỉ ngơi sau khi rời Liverpool.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược. Klopp nhiều lần khẳng định chưa muốn trở lại băng ghế chỉ đạo và tiếp tục từ chối hàng loạt lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn. Đây cũng là cú sốc thứ hai liên tiếp đối với chiến dịch của Riquelme. Trước đó, đại diện của Erling Haaland cũng bác bỏ thông tin về một thỏa thuận đưa tiền đạo người Na Uy tới Bernabeu.

Trong khi những lời hứa của Riquelme liên tiếp bị đặt dấu hỏi, Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez được cho đã đạt thỏa thuận với Jose Mourinho. Dù vậy, thương vụ chỉ được công bố sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

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Minh Nghi

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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