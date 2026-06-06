6 ngôi sao có giá từ 150 triệu euro

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1. Lamine Yamal - 250 triệu euro: Yamal hiện được xem là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Tài năng trẻ của Barcelona liên tục tạo nên những màn trình diễn bùng nổ dù mới ở độ tuổi thiếu niên.
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Yếu tố tuổi tác kết hợp đẳng cấp được khẳng định ở cấp độ đỉnh cao giúp Yamal sở hữu mức định giá lên tới 250 triệu euro, cao nhất làng bóng đá hiện nay.
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2. Erling Haaland - 200 triệu euro: Haaland thống trị danh sách Vua phá lưới Premier League trong 3 mùa giải gần nhất. Khả năng săn bàn đáng sợ khiến anh trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ.
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Ở tuổi còn rất trẻ, chân sút người Na Uy vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, qua đó duy trì giá trị thuộc nhóm cao nhất làng túc cầu.
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3. Kylian Mbappe - 200 triệu euro: Mbappe tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc khi cán mốc hơn 40 bàn trong 5 mùa giải liên tiếp. Anh vẫn là một trong những ngôi sao tấn công toàn diện nhất bóng đá thế giới.
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Với đẳng cấp đã được kiểm chứng trong nhiều năm, mức định giá 200 triệu euro dành cho tiền đạo người Pháp được xem là hoàn toàn xứng đáng.
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4. Pedri - 150 triệu euro: Pedri được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại. Khả năng điều tiết trận đấu cùng tư duy chơi bóng đẳng cấp giúp anh trở thành linh hồn nơi tuyến giữa Barcelona.
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Nhạc trưởng của Barcelona tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu và là linh hồn nơi tuyến giữa của tuyển Tây Ban Nha.
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5. Michael Olise - 150 triệu euro: Olise đang nổi lên như một trong những cầu thủ chạy cánh toàn diện nhất châu Âu. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến giúp anh trở thành cái tên được nhiều ông lớn săn đón.
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Dù không phải trung phong thực thụ, ngôi sao tuyển Pháp vẫn được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn ấn tượng.
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6. Vinicius Junior - 150 triệu euro: Vinicius khẳng định vị thế là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Ngôi sao người Brazil từng tiến rất gần danh hiệu Quả bóng vàng 2024 nhờ phong độ bùng nổ trong màu áo Real Madrid.
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Ở mùa giải 2025/26, Vinicius ghi 20 bàn nhưng vừa cùng Real Madrid trải qua mùa giải đáng quên khi trắng tay ở mọi đấu trường. Vinicius đang cùng tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.