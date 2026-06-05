Cầu thủ PSG trở thành 'bom tấn' 150 triệu euro của Real?

Real Madrid được cho là chuẩn bị gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro cho tiền vệ Vitinha của PSG, qua đó tạo nên một trong những thương vụ đình đám nhất lịch sử CLB.

Truyền thông Tây Ban Nha hé lộ Vitinha có thể là "bom tấn" của Real Madrid.

Thông tin gây chú ý xuất hiện sau cuộc phỏng vấn của Chủ tịch Florentino Perez trên chương trình truyền hình Horizonte. Trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid diễn ra cuối tuần này, người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha úp mở về một bản hợp đồng bom tấn.

"Tuần tới, chúng tôi sẽ gửi đề nghị tới một CLB lớn tại Champions League để chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp. Đây có thể là số tiền lớn nhất mà Real Madrid từng chi ra trong lịch sử, ít nhất là 150 triệu euro", Perez tuyên bố.

Vị chủ tịch 79 tuổi khẳng định mục tiêu không phải Erling Haaland, Jeremy Doku, Michael Olise hay Harry Kane. Theo ông, đây là một "Galactico" thực thụ, sở hữu tầm vóc tương tự những siêu sao từng làm nên thương hiệu Real Madrid như Cristiano Ronaldo hay Kaka. Perez cũng tiết lộ cầu thủ này không thi đấu tại Premier League và chơi ở vị trí từ hàng tiền vệ trở lên.

Ngay lập tức, truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu truy tìm danh tính ngôi sao bí ẩn. Nhà báo Pacojo Delgado của Cadena SER cho rằng Vitinha là quân bài có thể giúp Perez giành lợi thế tuyệt đối trong cuộc đua ghế Chủ tịch.

Cùng thời điểm, phóng viên Edu Pidal của Onda Cero khẳng định tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là mục tiêu mà Real Madrid sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để theo đuổi.

Vitinha trải qua mùa giải xuất sắc trong hành trình chinh phục Champions League lần thứ 2 liên tiếp của PSG. Tiền vệ 26 tuổi hiện được Transfermarkt định giá khoảng 140 triệu euro và được xem là một trong những tiền vệ toàn diện hàng đầu châu Âu.

Với sức hút và khoản tiền khổng lồ mà từ Real Madrid, Vitinha nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè 2026.