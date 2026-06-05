Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Perez hứa nổ ‘siêu bom tấn’ 150 triệu euro

  • Thứ sáu, 5/6/2026 07:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Florentino Perez vừa tuyên bố sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Real Madrid để mang về một tân binh trị giá 150 triệu euro ngay trong tuần sau.

Florentino Perez sẽ nổ hợp đồng bom tấn nếu tái đắc cử ghế chủ tịch Real Madrid

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Horizonte, Perez xác nhận kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng. Bên cạnh việc chiêu mộ Ibrahima Konate dưới dạng tự do và xác nhận sở hữu hậu vệ Denzel Dumfries từ Inter Milan, tâm điểm chú ý đổ dồn vào một lời đề nghị kỷ lục.

"Vào thứ Ba tới, tôi sẽ gửi lời đề nghị ít nhất 150 triệu euro cho một cầu thủ vĩ đại từ một CLB lớn tại Champions League", ông khẳng định. Nếu thành công, thương vụ này sẽ chính thức xô đổ kỷ lục 103 triệu euro của Jude Bellingham để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Đội bóng Hoàng gia.

Dù từ chối tiết lộ danh tính, Perez đưa ra những gợi ý quan trọng. Đây là một ngôi sao chơi ở hàng tiền vệ hoặc tiền đạo, không thi đấu tại Premier League. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu này không phải là Haaland, Kane, Olise hay Doku.

Phía bên kia chiến tuyến, Enrique Riquelme cũng tạo ra sức ép không nhỏ khi hứa hẹn mang về bộ đôi Haaland và Rodri từ Manchester City nếu đắc cử. Ông thậm chí tuyên bố sẽ tự bỏ tiền túi đóng phí hội viên một năm cho các thành viên nếu thất bại trong việc thực hiện lời hứa.

Với những quân bài chiến lược "nặng đô" từ cả hai ứng viên, cuộc bầu cử vào Chủ nhật hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mua sắm hào nhoáng mới tại thủ đô Tây Ban Nha.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.

Real Madrid lại mơ về một vụ chuyển nhượng chấn động

Lời hứa đưa Erling Haaland đến Bernabeu đang trở thành tâm điểm cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid, gợi nhớ vụ chuyển nhượng gây chấn động của Luis Figo cách đây 26 năm.

3 giờ trước

Casillas gia nhập phe đối lập của Perez tại Real Madrid

Huyền thoại Iker Casillas chính thức tham gia dự án tranh cử của Enrique Riquelme, người đang muốn lật đổ Florentino Perez trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid.

6 giờ trước

Real Madrid phải chi 17 triệu USD để đưa Mourinho trở lại

Benfica xác nhận Real Madrid sẽ phải trả 15 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng nếu muốn bổ nhiệm Jose Mourinho sau cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

6 giờ trước

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Huy Trưởng

real madrid florentino perez chuyển nhượng Mourinho real madrid florentino perez chuyển nhượng

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Toi hau thu chuyen nhuong cua MU hinh anh

Tối hậu thư chuyển nhượng của MU

1 giờ trước 07:49 5/6/2026

0

MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè 2026 với thông điệp cứng rắn từ ban lãnh đạo về việc CLB sẽ không để người đại diện hay các bên trung gian chi phối chiến lược mua sắm cầu thủ.

Ronaldo gay sot truoc World Cup hinh anh

Ronaldo gây sốt trước World Cup

1 giờ trước 07:49 5/6/2026

0

Khoảnh khắc Virgil van Dijk hét thẳng vào mặt Cristiano Ronaldo trong quảng cáo mới của Nike trở thành hiện tượng trên mạng xã hội trước World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý