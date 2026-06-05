Perez hứa nổ ‘siêu bom tấn’ 150 triệu euro

Florentino Perez vừa tuyên bố sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Real Madrid để mang về một tân binh trị giá 150 triệu euro ngay trong tuần sau.

Florentino Perez sẽ nổ hợp đồng bom tấn nếu tái đắc cử ghế chủ tịch Real Madrid

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Horizonte, Perez xác nhận kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng. Bên cạnh việc chiêu mộ Ibrahima Konate dưới dạng tự do và xác nhận sở hữu hậu vệ Denzel Dumfries từ Inter Milan, tâm điểm chú ý đổ dồn vào một lời đề nghị kỷ lục.

"Vào thứ Ba tới, tôi sẽ gửi lời đề nghị ít nhất 150 triệu euro cho một cầu thủ vĩ đại từ một CLB lớn tại Champions League", ông khẳng định. Nếu thành công, thương vụ này sẽ chính thức xô đổ kỷ lục 103 triệu euro của Jude Bellingham để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Đội bóng Hoàng gia.

Dù từ chối tiết lộ danh tính, Perez đưa ra những gợi ý quan trọng. Đây là một ngôi sao chơi ở hàng tiền vệ hoặc tiền đạo, không thi đấu tại Premier League. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu này không phải là Haaland, Kane, Olise hay Doku.

Phía bên kia chiến tuyến, Enrique Riquelme cũng tạo ra sức ép không nhỏ khi hứa hẹn mang về bộ đôi Haaland và Rodri từ Manchester City nếu đắc cử. Ông thậm chí tuyên bố sẽ tự bỏ tiền túi đóng phí hội viên một năm cho các thành viên nếu thất bại trong việc thực hiện lời hứa.

Với những quân bài chiến lược "nặng đô" từ cả hai ứng viên, cuộc bầu cử vào Chủ nhật hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mua sắm hào nhoáng mới tại thủ đô Tây Ban Nha.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.