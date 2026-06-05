Huyền thoại Iker Casillas chính thức tham gia dự án tranh cử của Enrique Riquelme, người đang muốn lật đổ Florentino Perez trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid.

Casillas gia nhập phe đối lập của Perez tại Real Madrid.

Enrique Riquelme tiếp tục tạo tiếng vang trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid khi công bố Iker Casillas là thành viên mới nhất trong đội ngũ của mình.

Thông tin được xác nhận trong bức thư gửi tới các hội viên CLB hôm 4/6. Theo đó, Casillas sẽ đảm nhận một vị trí cấp cao trong bộ máy điều hành nếu Riquelme giành chiến thắng. Vai trò cụ thể chưa được công bố.

Casillas trở thành huyền thoại thứ ba của Real Madrid tham gia chiến dịch tranh cử này, sau Raul Gonzalez và Fernando Hierro.

Theo kế hoạch của Riquelme, Raul sẽ giữ chức giám đốc thể thao, còn Hierro phụ trách học viện La Fábrica. Bộ ba cựu đội trưởng được xem là những nhân vật trung tâm trong dự án đưa "ADN Real Madrid" trở lại Bernabéu.

Một trong những cam kết lớn nhất của Riquelme là tăng cường vai trò của các huyền thoại trong công tác điều hành đội bóng. Doanh nhân người Tây Ban Nha muốn xây dựng mô hình kết hợp giữa việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu và phát triển cầu thủ từ lò đào tạo trẻ.

"Chúng tôi muốn vừa chiêu mộ Galacticos, vừa đào tạo ra Galacticos", Riquelme tuyên bố.

Với Casillas, đây là lần trở lại đáng chú ý sau nhiều năm rời xa hậu trường Real Madrid. Huyền thoại sinh năm 1981 từng làm việc tại Quỹ Real Madrid nhưng chia tay CLB trong bối cảnh không mấy êm đẹp.

Sau cơn đau tim khi còn khoác áo Porto vào năm 2019, mối quan hệ giữa Casillas và Florentino Perez dần được cải thiện. Cựu thủ môn tuyển Tây Ban Nha trở lại làm việc trong bộ máy của Real Madrid vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Casillas âm thầm rời vị trí của mình để tập trung cho các dự án cá nhân. Việc nhận lời tham gia chiến dịch của Riquelme cho thấy ông sẵn sàng trở lại sân Bernabéu trong một vai trò mới.

Trong thư gửi hội viên, Riquelme cũng nhấn mạnh mục tiêu cải tổ cách vận hành CLB bằng việc tăng tính minh bạch, dân chủ nội bộ và quyền giám sát của các hội viên.

Đáng chú ý, nhóm tranh cử cam kết bảo vệ mô hình sở hữu truyền thống của Real Madrid, đồng thời phản đối việc các quỹ đầu tư tài chính tham gia vào cơ cấu sở hữu đội bóng.

"Real Madrid không phải để bán", khẩu hiệu của chiến dịch tiếp tục được nhắc lại.

Sự xuất hiện của Casillas giúp Riquelme có thêm một biểu tượng lớn đứng về phía mình. Trong bối cảnh Florentino Perez đang chịu nhiều sức ép sau mùa giải thất vọng của Real Madrid, cuộc bầu cử sắp tới hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.