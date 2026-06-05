Real Madrid phải chi 17 triệu USD để đưa Mourinho trở lại

Benfica xác nhận Real Madrid sẽ phải trả 15 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng nếu muốn bổ nhiệm Jose Mourinho sau cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

Mourinho không phải gương mặt xa lạ với sân Bernabeu

Tương lai của Jose Mourinho bất ngờ trở thành tâm điểm tại Real Madrid trước cuộc bầu cử chủ tịch diễn ra ngày 7/6.

Ngày 4/6, Benfica ra thông báo chính thức xác nhận Florentino Perez muốn đưa Mourinho trở lại sân Bernabeu nếu tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải trả 15 triệu euro (khoảng 17 triệu USD ) để giải phóng hợp đồng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Thông tin được Benfica gửi tới Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM), cơ quan quản lý tài chính của nước này.

Theo Benfica, Perez thông báo rõ ý định bổ nhiệm Mourinho làm HLV trưởng trong chiến dịch tranh cử của mình. Nếu thương vụ diễn ra, Real Madrid buộc phải thanh toán khoản phí tương ứng với điều khoản chấm dứt hợp đồng giữa Mourinho và Benfica.

Hiện tại, HLV 63 tuổi vẫn còn hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha đến tháng 6/2027.

Động thái này xuất hiện chỉ một ngày sau khi đội ngũ tranh cử của Perez công khai Mourinho là lựa chọn số một cho băng ghế huấn luyện mùa tới.

Đây được xem là nước đi đáng chú ý của vị chủ tịch 79 tuổi trong bối cảnh Real Madrid trải qua hai mùa liên tiếp không giành được danh hiệu lớn. Sau thất bại ở Champions League và việc để Barcelona vượt mặt trong cuộc đua quốc nội, sức ép dành cho ban lãnh đạo đội bóng ngày càng lớn.

Mourinho không phải gương mặt xa lạ với sân Bernabeu. Ông từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, giành một La Liga, một Copa del Rey và một Siêu cúp Tây Ban Nha. Dù gây tranh cãi bởi phong cách mạnh mẽ, "Người đặc biệt" vẫn được nhiều CĐV nhớ đến như người đặt nền móng cho giai đoạn thành công sau đó của đội bóng.

Trong khi đó, Perez đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong gần hai thập kỷ qua. Doanh nhân Enrique Riquelme trở thành đối thủ đầu tiên buộc ông phải bước vào một cuộc bầu cử thực sự kể từ năm 2006.

Riquelme chưa công bố ứng viên HLV trưởng nhưng đã lôi kéo hàng loạt huyền thoại như Raul Gonzalez, Fernando Hierro và mới nhất là Iker Casillas tham gia dự án của mình. Ông cũng hứa hẹn chiêu mộ Erling Haaland và Rodri nếu giành chiến thắng.

Cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất Bernabeu đang nóng lên từng ngày. Và Mourinho, hơn 13 năm sau ngày chia tay Real Madrid, có thể một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.