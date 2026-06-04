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Thể thao

Con số đáng báo động về Mbappe khiến Mourinho phải giật mình

  • Thứ năm, 4/6/2026 16:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tranh cãi khi sở hữu thống kê phòng ngự thuộc nhóm thấp nhất trong hơn 6.000 cầu thủ được theo dõi trên toàn thế giới.

Mbappe có thể là vấn đề đối với Mourinho.

Mbappe từ lâu được xem là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất hành tinh. Tuy nhiên, những số liệu thống kê lại phơi bày điểm yếu đáng lo ngại trong lối chơi của ngôi sao người Pháp. Ở đó, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Mbappe ở mức cực kỳ thấp đối với bóng đá chuyên nghiệp.

Theo dữ liệu từ Opta, Mbappe sở hữu chỉ số đóng góp phòng ngự mỗi 90 phút thuộc nhóm thấp nhất trong số hơn 6.000 cầu thủ được theo dõi tại 20 giải đấu hàng đầu thế giới mùa giải vừa qua.

Có tới 6.043 trong tổng số 6.044 cầu thủ được thống kê đạt hiệu suất phòng ngự tốt hơn chân sút của Real Madrid. Điều đáng chú ý là danh sách này còn bao gồm cả các thủ môn, những người vốn có vai trò hoàn toàn khác trên sân.

Những con số phản ánh rõ thực tế rằng Mbappe hiếm khi tham gia gây áp lực, lùi về hỗ trợ phòng ngự hoặc tích cực tranh chấp khi đội nhà mất bóng. Đây cũng là vấn đề từng khiến anh nhận nhiều ý kiến trái chiều trong màu áo tuyển Pháp lẫn Real Madrid.

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Mbappe hầu như không tham gia phòng ngự.

Dù vậy, cần nhìn nhận rằng vai trò chiến thuật của Mbappe khác biệt so với phần lớn cầu thủ. Ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, anh thường được bố trí đá cao nhất trên hàng công nhằm bảo toàn thể lực cho các tình huống bứt tốc, phản công và dứt điểm.

Do đó, việc giảm tải nhiệm vụ phòng ngự phần nào nằm trong tính toán chiến thuật của ban huấn luyện. Tuy nhiên, khi bóng đá hiện đại ngày càng đề cao khả năng pressing và đóng góp tập thể, những hạn chế của Mbappe khi không có bóng rõ ràng gây tranh cãi.

Vấn đề này càng đáng chú ý trong bối cảnh Real Madrid chuẩn bị bước vào giai đoạn mới dưới quyền HLV Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nổi tiếng với yêu cầu cao về tính kỷ luật chiến thuật và sự đóng góp của mọi cầu thủ cho hệ thống phòng ngự.

Dù vẫn là đầu tàu trên hàng công với khả năng ghi bàn thượng hạng, Mbappe có thể sẽ phải điều chỉnh lối chơi nếu muốn đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong triết lý bóng đá của Mourinho.

Tài năng của Mbappe là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, những thống kê vừa được công bố cho thấy ngôi sao người Pháp vẫn còn một bài toán lớn cần giải quyết để trở thành mẫu cầu thủ toàn diện hơn trong tương lai.

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Minh Nghi

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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