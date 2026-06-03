Nghịch lý lớn nhất của tuyển Pháp mang tên Mbappe

Đội tuyển Pháp với thủ quân Kylian Mbappe bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Thủ quân Mbappe không phải sức mạnh trọn vẹn của tuyển Pháp.

Hai lần liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup là minh chứng cho sự ổn định đáng sợ của đội bóng áo lam dưới thời Didier Deschamps. Sau chức vô địch năm 2018, Pháp cũng ở rất gần danh hiệu tiếp theo trước khi thất bại đầy tiếc nuối trước Argentina tại World Cup 2022.

Tuy nhiên, khi hành trình chinh phục thế giới mới sắp bắt đầu, đội tuyển Pháp lại đứng trước một nghịch lý: họ sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất của mình nhưng chính điều đó cũng có thể trở thành bài toán khó giải nhất.

Pháp bước vào World Cup với vị thế số một

Nếu xét về sự ổn định trong gần một thập kỷ qua, rất khó tìm đội tuyển nào vượt qua được Pháp. Vô địch World Cup 2018, á quân World Cup 2022 và liên tục duy trì chiều sâu đội hình ở mức hàng đầu giúp đội bóng áo lam luôn xuất hiện trong nhóm ứng viên nặng ký nhất.

Khác với nhiều nền bóng đá phụ thuộc vào một thế hệ vàng nhất định, Pháp gần như luôn tạo ra lớp cầu thủ kế cận chất lượng. Từ hàng thủ, tuyến giữa đến hàng công, họ đều sở hữu những lựa chọn ở đẳng cấp cao.

Trước World Cup 2026, người Pháp còn có thêm lý do để lạc quan từ thành công của PSG tại Champions League trong hai mùa giải gần đây. Điều đáng chú ý là thành công ấy không chỉ đến từ việc đội bóng thủ đô sở hữu các cầu thủ chất lượng mà còn nằm ở cách họ vận hành như một tập thể thống nhất hơn.

Một nghịch lý xuất hiện khi PSG bắt đầu thành công mạnh mẽ hơn sau khi Kylian Mbappe rời đội. Không còn phải tập trung quá nhiều bóng vào một ngôi sao duy nhất, HLV Luis Enrique giúp đội bóng trở nên cân bằng hơn giữa các tuyến, đa dạng hơn trong cách tiếp cận trận đấu và hiệu quả hơn ở các thời điểm quyết định.

Điều này ít nhiều đem lại cho tuyển Pháp một gợi ý đáng suy nghĩ. Bởi xét về chất lượng đội hình, Pháp hiện không thiếu nhân tố có thể tạo khác biệt. Họ đủ mạnh để không cần phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân nào.

Tại World Cup 2026, bảng đấu với Na Uy, Senegal và Iraq cũng không phải hành trình quá dễ dàng nhưng nhìn chung vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Na Uy sở hữu sức tấn công đáng gờm và đang có thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Senegal luôn là đối thủ khó chịu với nền tảng thể lực mạnh và tốc độ tốt. Iraq bị đánh giá thấp hơn nhưng các đội bóng Tây Á thường mang đến nhiều bất ngờ.

Việc vượt qua vòng bảng, thậm chí xếp nhất bảng có lẽ không phải vấn đề lớn với Pháp. Tuy nhiên, bài toán của Pháp không phải là đối thủ ở vòng bảng mà là vấn đề người trong nhà.

Deschamps sẽ đối đầu với bài toán khó mang tên Mbappe.

Mbappe là vũ khí tối thượng nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất

Nếu Pháp có một ngôi sao lớn nhất hiện nay, đó chắc chắn là Mbappe. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi tới 12 bàn sau hai kỳ World Cup, một con số đáng nể với cầu thủ vẫn còn nhiều năm thi đấu phía trước. Tốc độ, khả năng dứt điểm và sự bùng nổ của anh khiến mọi hàng thủ đều phải dè chừng.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ càng xuất sắc, Mbappe càng khiến các HLV phải đau đầu. Sau khi chuyển sang Real Madrid, tiền đạo người Pháp vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao. Tuy nhiên, những thay đổi về cách vận hành đội bóng để phục vụ anh lại tạo ra nhiều tranh cãi.

Real Madrid cố gắng điều chỉnh hệ thống nhằm khai thác tối đa khả năng ghi bàn của Mbappe nhưng đổi lại đội bóng mất đi sự cân bằng vốn có. Một tập thể từng nổi tiếng vì tính hiệu quả bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh chung.

Đó là bài học mà Deschamps chắc chắn phải suy nghĩ. Ông có hai lựa chọn. Một là tiếp tục xây dựng tuyển Pháp xoay quanh Mbappe, trao cho anh quyền tự do lớn nhất và đặt niềm tin vào khả năng tạo khác biệt của đội trưởng.

Lựa chọn còn lại là đưa Mbappe trở thành một phần của hệ thống thay vì biến cả hệ thống thành công cụ phục vụ anh. Phương án thứ hai có thể khiến Mbappe không ghi quá nhiều bàn như kỳ vọng, nhưng lại giúp tuyển Pháp trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, Mbappe có chịu hợp tác hay tạo ra sóng ngầm dữ dội ở phòng thay đồ?

World Cup 2026 vì thế có thể không được quyết định bởi số bàn thắng Mbappe ghi được. Điều quan trọng hơn là Deschamps sẽ tìm ra cách sử dụng cầu thủ xuất sắc nhất của mình như thế nào. Bởi trong bóng đá hiện đại, đôi khi đội mạnh nhất không phải đội sở hữu ngôi sao lớn nhất, mà là đội biết biến những ngôi sao thành một tập thể hoàn chỉnh.