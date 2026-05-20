Thiago Silva ra sao khi mất vé đến World Cup?

Sự vắng mặt ở World Cup 2026 đẩy Thiago Silva tới thời khắc phải quyết định giữa tiếp tục chơi bóng hay khép lại sự nghiệp lẫy lừng.

Silva đứng trước ngã rẽ sự nghiệp.

Thiago Silva không có tên trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 của Carlo Ancelotti, mặc dù trước đó anh bất ngờ xuất hiện trong danh sách sơ bộ. Theo ESPN Brazil, Thiago Silva chờ danh sách chính thức của “Selecao” được công bố mới ngồi lại cùng gia đình để bàn về tương lai. Anh vẫn nuôi hy vọng được triệu tập, dù hiểu cơ hội không lớn.

Vợ của cựu trung vệ Chelsea thậm chí tổ chức buổi gặp mặt riêng để theo dõi thời điểm Ancelotti công bố danh sách. Rốt cuộc, phép màu không xảy ra.

Hợp đồng giữa Thiago Silva và Porto chỉ còn hiệu lực tới cuối tháng 6. Sau khi lỡ hẹn với World Cup, anh hiện đứng trước ba lựa chọn lớn cho quãng cuối sự nghiệp.

Khả năng đầu tiên là tiếp tục thi đấu cho Porto. Đội bóng Bồ Đào Nha được cho là muốn kích hoạt điều khoản gia hạn tự động và giữ trung vệ người Brazil ở lại thêm một mùa.

Về phía Thiago Silva, nếu tiếp tục chơi bóng, anh muốn gắn bó với đội bóng hiện tại thay vì bắt đầu thêm một hành trình mới ở tuổi 41.

Nếu treo giày, Thiago Silva vẫn có hai cánh cửa lớn chờ sẵn. Chelsea muốn đưa anh trở lại Stamford Bridge với vai trò trong bộ phận phát triển bóng đá.

Trong khi đó, Milan cũng ngỏ ý mời cựu đội trưởng tuyển Brazil tham gia ban lãnh đạo theo lời đề nghị từ Zlatan Ibrahimovic. ESPN cho biết lựa chọn Chelsea hiện được xem là phù hợp nhất. Một phần vì Thiago Silva đang theo học bằng HLV UEFA Pro, khóa học chủ yếu tổ chức tại Anh.

Điều đáng chú ý là dù không còn góp mặt ở World Cup, giá trị và tầm ảnh hưởng của Thiago Silva vẫn được các CLB lớn châu Âu đánh giá rất cao. Anh có thể không còn đủ tốc độ cho sân khấu lớn nhất thế giới, nhưng kinh nghiệm, tư duy chiến thuật và hình ảnh thủ lĩnh vẫn là tài sản đặc biệt.

