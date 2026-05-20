Mourinho chọn thủ lĩnh ở Real Madrid

Jose Mourinho được cho là đã bắt tay vào công việc tại Real Madrid, dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa chính thức công bố sự trở lại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mourinho chọn thủ lĩnh mới ở Real.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho đạt thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid trong hai mùa giải tới sau cuộc gặp với ban lãnh đạo CLB tại Lisbon. Tuy nhiên, việc công bố chính thức đang bị trì hoãn do những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử chủ tịch mới của đội bóng.

Điều đáng chú ý là trong lần tái xuất tại Bernabéu, Mourinho không chọn Kylian Mbappe hay Vinicius Junior làm thủ lĩnh phòng thay đồ, mà đặt niềm tin vào thủ thành Thibaut Courtois.

El Periodico cho biết Mourinho đã trực tiếp liên lạc với Courtois để trao đổi về tương lai đội bóng cũng như vai trò của thủ môn người Bỉ trong dự án mới. Nhà cầm quân 63 tuổi đánh giá Courtois là cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid trong hai mùa giải gần đây, đặc biệt khi hàng phòng ngự đội bóng liên tục gặp khủng hoảng.

Mourinho được cho là muốn xây dựng Real Madrid dựa trên sự chắc chắn nơi hàng thủ, điều từng làm nên thành công của ông trong quá khứ. Vì vậy, ưu tiên chuyển nhượng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là bổ sung một hậu vệ phải cùng hai trung vệ mới để hỗ trợ Rudiger và tài năng trẻ Dean Huijsen.

Trong bối cảnh Eder Militao liên tục chấn thương dài hạn, David Alaba sắp rời đội còn Raul Asencio có thể bị bán, Mourinho muốn nhanh chóng tái thiết hàng thủ trước khi nghĩ tới việc nâng cấp hàng công.

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ lớn nhất của Mourinho tại Real sẽ là tìm cách dung hòa Mbappe và Vinicius, hai cầu thủ được đánh giá khó kết hợp trên sân. Đồng thời, tương lai của Vinicius vẫn chưa rõ ràng khi quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Real Madrid chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

