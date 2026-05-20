Quyết định gây tranh cãi dữ dội ở tuyển Bồ Đào Nha

  • Thứ tư, 20/5/2026 18:47 (GMT+7)
Việc HLV Roberto Martinez loại Mateus Fernandes khỏi danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026 gây tranh cãi lới.

Mateus Fernandes bất ngờ không được dự World Cup 2026.

Tiền vệ thuộc biên chế West Ham được xem là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất mùa giải 2025/26, nhưng cuối cùng vẫn bị HLV Roberto Martinez gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ sang Mỹ.

Fernandes có mùa bóng nổi bật tại Premier League dù West Ham trải qua chiến dịch đầy thất vọng. Tiền vệ 22 tuổi thậm chí được Martinez triệu tập hồi tháng 3 và có trận ra mắt tuyển quốc gia trong chiến thắng 2-0 trước Mỹ. Do đó, việc anh bị loại khiến nhiều người bất ngờ.

Sự khó hiểu càng tăng lên khi HLV Martinez đưa ra hàng loạt lựa chọn gây tranh cãi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha mang theo tới 4 thủ môn, dù FIFA chỉ cho phép tối đa 3 người thường xuyên đăng ký thi đấu.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao một vị trí dự phòng trong khung gỗ lại được ưu tiên hơn một tiền vệ trung tâm đang đạt phong độ cao như Fernandes.

Không dừng lại ở đó, tuyển Bồ Đào Nha còn triệu tập tới 4 hậu vệ phải. Đáng chú ý, Martinez còn đặt niềm tin vào Samu Costa ở tuyến giữa, bất chấp Mallorca nguy cơ rớt hạng La Liga. So với Fernandes, quyết định này càng khó hiểu.

Với những gì thể hiện suốt mùa giải, tiền vệ West Ham chắc chắn có lý do để cảm thấy thất vọng và tự hỏi anh còn phải làm gì thêm để giành tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo rớt giá ở tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng ở World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi không còn nằm trong nhóm những cầu thủ giá trị nhất của đội tuyển.

Sao Premier League từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha

Sao trẻ Eli Junior Kroupi gây chú ý khi từ chối lời mời từ Roberto Martinez để chờ cơ hội khoác áo tuyển Pháp.

Ronaldo lập kỷ lục với World Cup thứ 6

Siêu sao Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.

