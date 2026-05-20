Ronaldo rớt giá ở tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng ở World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi không còn nằm trong nhóm những cầu thủ giá trị nhất của đội tuyển.

Theo dữ liệu mới nhất từ Transfermarkt, Ronaldo chỉ được định giá khoảng 12 triệu euro, qua đó văng khỏi top 20 cầu thủ đắt giá nhất tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup lần này. Đây là sự thay đổi đáng chú ý nếu so với thời kỳ đỉnh cao, khi CR7 từng nhiều năm nằm trong nhóm cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới.

Dù giá trị thị trường giảm mạnh theo tuổi tác, Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Roberto Martinez nhờ kinh nghiệm, khả năng săn bàn và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. World Cup 2026 cũng có thể được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp huyền thoại của cựu sao Real Madrid và MU.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ có giá trị cao nhất tuyển Bồ Đào Nha hiện nay lại thuộc về PSG. Bộ đôi tiền vệ Vitinha và Joao Neves cùng được định giá tới 110 triệu euro, trở thành hai cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển. Bộ đôi này gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và sự ổn định trong màu áo PSG suốt thời gian qua.

Xếp ngay sau là Nuno Mendes với mức định giá 75 triệu euro. Hậu vệ cánh trái 23 tuổi được xem là một trong những cầu thủ giàu tiềm năng nhất châu Âu ở vị trí của mình nhờ tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công và nền tảng thể lực ấn tượng.

Việc ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về các cầu thủ PSG cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của đội bóng nước Pháp đối với tuyển Bồ Đào Nha hiện tại. Đây cũng là thế hệ được kỳ vọng sẽ tiếp quản vai trò đầu tàu của Ronaldo trong tương lai.

