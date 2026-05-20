Chelsea dọa kiện Man City

Chelsea cân nhắc thực hiện hành động pháp lý sau khi nghi ngờ Manchester City tiếp cận Enzo Maresca trái quy định.

Maresca nhiều khả năng kế nhiệm Pep ở Man City.

Manchester City chưa chính thức công bố người kế nhiệm Pep Guardiola, nhưng Enzo Maresca đang trở thành tâm điểm của một cuộc căng thẳng mới giữa hai ông lớn Premier League.

Theo truyền thông Anh, Chelsea sẵn sàng gửi đơn khiếu nại lên Premier League nếu Man City không chấp nhận trả khoản bồi thường phù hợp trong thương vụ liên quan đến Maresca.

Đội bóng London tin rằng nhà cầm quân người Italy từng có liên hệ với Man City khi vẫn còn làm việc tại Stamford Bridge.

Nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ thông tin Guardiola chuẩn bị rời Etihad sau 10 năm thành công rực rỡ. Ngay sau đó, Maresca nổi lên như ứng viên số một nhờ thời gian làm trợ lý cho Guardiola ở mùa giải giành cú ăn ba.

Chelsea được cho là đặc biệt tức giận vì quá trình tiếp xúc giữa Man City và Maresca diễn ra khi HLV 46 tuổi chưa rời CLB. Nếu không đạt thỏa thuận riêng, đội chủ sân Stamford Bridge có thể yêu cầu Premier League mở cuộc điều tra chính thức.

Đồng sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali, cũng úp mở rằng sự ra đi của Maresca không hoàn toàn xuất phát từ chuyên môn. Ông cho biết đây không phải thay đổi mà CLB mong muốn và nhiều vấn đề pháp lý khiến Chelsea chưa thể công khai toàn bộ sự thật.

Mối quan hệ giữa Maresca và ban lãnh đạo Chelsea được cho là rạn nứt từ cuối năm 2025. Chiến lược gia người Italy từng công khai phàn nàn về việc thiếu sự ủng hộ sau thất bại trước Atalanta ở Champions League.

Ngoài ra, ông còn bị tố phớt lờ khuyến cáo của bộ phận y tế về việc sử dụng cầu thủ. Căng thẳng leo thang khi xuất hiện thông tin Maresca bí mật đàm phán với Man City và Juventus trong thời gian còn dẫn dắt Chelsea.

Dù phía Maresca khẳng định Chelsea đã được thông báo về các cuộc tiếp xúc, thất bại trước Aston Villa và trận hòa Bournemouth dịp cuối năm 2025 khiến ông rời Stamford Bridge ngay đầu năm 2026.

