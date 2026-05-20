Hiện tượng U17 Trung Quốc

Rạng sáng 20/5, U17 Trung Quốc có màn trình diễn xuất sắc trước U17 Australia để giành quyền vào chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Nhật Bản.

U17 Trung Quốc là hiện tượng ở giải đấu năm nay.

Ở trận bán kết hôm 19/5, đại diện Đông Á chơi kỷ luật, chủ động nhường thế trận cho U17 Australia nhưng cực kỳ sắc bén trong các pha phản công. Sau hiệp một giằng co, Weihao khai thông bế tắc ở đầu hiệp hai trước khi Xie Jin kết liễu đối thủ bằng bàn thắng ở phút 90.

Chiến thắng 2-0 trước U17 Australia tiếp tục nối dài câu chuyện cổ tích của bóng đá trẻ Trung Quốc tại giải năm nay. Từ một đội bóng không được đánh giá cao trước giải, U17 Trung Quốc liên tục vượt khó để tiến sâu.

Ở tứ kết, họ từng gây chấn động khi hạ chủ nhà Saudi Arabia 3-1. Tinh thần thi đấu lì lợm, khả năng tổ chức chặt chẽ cùng hiệu suất tận dụng cơ hội ấn tượng giúp đội bóng này trở thành đối thủ khó chịu nhất giải.

Trong khi đó, U17 Nhật Bản trải qua màn đấu trí căng thẳng với U17 Uzbekistan. Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút trước khi Nhật Bản thắng 3-2 trên chấm luân lưu. Bản lĩnh và kinh nghiệm tiếp tục là điểm tựa giúp đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc ghi tên vào chung kết.

Màn so tài giữa Nhật Bản và Trung Quốc tạo sức hút lớn với người hâm mộ châu Á. Nhật Bản giàu truyền thống với 4 lần vô địch, trong khi Trung Quốc đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử và khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá trẻ nước này.