Thủ môn Martinez khóc

Rạng sáng 21/5, Emiliano Martinez không thể kìm nén cảm xúc sau khi Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 để đăng quang Europa League tại Istanbul.

Martinez làm nên lịch sử cùng Aston Villa.

Khi trận đấu khép lại, Martinez quỳ gối xuống sân, ôm đầu và bật khóc nức nở giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động. Chỉ ít phút sau, anh lao thẳng lên khán đài để ăn mừng cùng các CĐV Aston Villa, tạo nên hình ảnh đầy cảm xúc trong ngày đăng quang của đội bóng Anh.

Danh hiệu Europa League là chiếc cúp đầu tiên Martinez giành được cùng Aston Villa sau 6 năm gắn bó. Với thủ môn 33 tuổi, đó không đơn thuần là một chiến thắng, mà còn là phần thưởng cho hành trình đầy biến động trong màu áo CLB.

Giai đoạn này năm ngoái, Martinez bật khóc sau trận cuối mùa vì tin rằng anh sẽ rời Villa Park. Nhà vô địch World Cup 2022 được cho là chia tay đội bóng để tìm thử thách mới. Tuy nhiên, anh quyết định ở lại và trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp Aston Villa chạm tay vào chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982.

Trên sân Olympic Ataturk, đoàn quân của Unai Emery hoàn toàn áp đảo Freiburg. Youri Tielemans mở tỷ số bằng cú volley đẹp mắt ở cuối hiệp một trước khi Emi Buendia nhân đôi cách biệt với pha cứa lòng đẳng cấp ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Morgan Rogers ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khép lại màn trình diễn thuyết phục của đại diện Premier League. Freiburg gần như không thể phản kháng ào trước thế trận vượt trội của Aston Villa.