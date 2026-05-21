Sancho lại đúng khi rời MU

Jadon Sancho trở thành cầu thủ đầu tiên dự 3 trận chung kết châu Âu liên tiếp cho 3 CLB khác nhau ở 3 giải đấu khác nhau.

Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị tại Istanbul, cầu thủ người Anh vẫn ghi tên mình vào lịch sử sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg ở chung kết Europa League rạng sáng 21/5. Đáng chú ý, toàn bộ hành trình đặc biệt ấy diễn ra trong thời gian Sancho còn thuộc biên chế MU.

Mùa giải 2023/24, Sancho khoác áo Dortmund theo dạng cho mượn và đá chính ở trận chung kết Champions League thua Real Madrid 0-2. Một năm sau, anh tiếp tục được đem cho Chelsea mượn và cùng đội bóng thành London vô địch Conference League sau chiến thắng 4-1 trước Real Betis.

Mùa này, Aston Villa trở thành đội bóng tiếp theo mượn Sancho từ MU. Và thêm một lần nữa, cầu thủ sinh năm 2000 xuất hiện trong trận đấu cuối cùng của một giải châu Âu. Aston Villa thắng Freiburg 3-0 giúp Sancho hoàn tất bộ sưu tập đặc biệt gồm 3 trận chung kết liên tiếp ở Champions League, Conference League và Europa League.

Đây là thành tích chưa từng có với một cầu thủ trong kỷ nguyên hiện đại. Không chỉ khác CLB qua từng mùa, Sancho còn trải qua 3 giải đấu châu Âu khác nhau trong 3 năm liên tiếp, khiến hành trình của anh trở nên cực kỳ độc đáo.

Ở tuổi 26, tương lai của Sancho chưa được xác định. Hợp đồng với MU sắp kết thúc và Aston Villa chưa đưa ra quyết định mua đứt. Tuy nhiên, bất chấp tranh cãi và quãng thời gian không thành công tại Old Trafford, tiền vệ người Anh vẫn kịp tạo ra dấu ấn lịch sử riêng biệt ở đấu trường châu lục.