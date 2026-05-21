Cảm xúc vỡ òa của cầu thủ Aston Villa

  • Thứ năm, 21/5/2026 06:20 (GMT+7)
Dàn cầu thủ Aston Villa ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg ở chung kết Europa League rạng sáng 21/5.

Aston Villa ghi bàn nhờ các pha lập công của Tielemans, Emi Buendia và Morgan Rogers, khép lại một trận chung kết hoàn hảo.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Besiktas Park, các cầu thủ Villa tạo nên một bữa tiệc bùng nổ cảm xúc.
Sau hàng thập kỷ chờ đợi, giấc mơ châu Âu của họ cuối cùng trở thành hiện thực. Aston Villa xứng đáng với chức vô địch nhờ màn trình diễn thuyết phục từ đầu đến cuối.

HLV Unai Emery trở thành tâm điểm khi một lần nữa khẳng định vị thế ông vua Europa League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha giữ được sự điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.

Với danh hiệu này, Emery tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử giải đấu với kỷ lục chưa từng có khi 5 lần vô địch Europa League/Cúp C2.
Trên khán đài, hàng nghìn CĐV Villa biến Istanbul thành biển người. Tại đây, họ hát vang không ngớt, nhiều người bật khóc khi chứng kiến đội nhà làm nên lịch sử. Những khoảnh khắc ấy lan tỏa như cơn sóng cảm xúc không thể ngăn lại.
Đáng chú ý, hình ảnh Hoàng tử William cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt. Là một CĐV trung thành của Villa, ông ăn mừng cuồng nhiệt khi có mặt trên khán đài. Thậm chí Hoàng tử William còn được nhìn thấy rơi nước mắt.
Thủ môn Emiliano Martinez lao về phía khán đài, hòa vào vòng tay của người hâm mộ Aston Villa. Anh làm nên lịch sử cùng đội bóng sau khi vượt qua không ít hoài nghi và cả thời điểm tưởng chừng phải rời đội bóng.

Ngược lại, Freiburg lặng lẽ bước lên bục nhận huy chương trong nỗi buồn nặng trĩu. Họ chiến đấu kiên cường, nhưng không thể chống lại một Villa quá sắc bén và bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

Sự đối lập giữa niềm vui và nỗi buồn càng làm đêm Istanbul thêm ám ảnh với đội bóng Đức.

