Bom tấn 1 tỷ euro không còn là chuyện viễn tưởng

Bank of America dự đoán bóng đá có thể chứng kiến thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trị giá 1 tỷ euro vào năm 2031.

Mbappe đang có giá chuyển nhượng rất cao.

Một tỷ euro cho một cầu thủ từng bị xem là điều không tưởng trong bóng đá. Nhưng theo báo cáo mới nhất từ Bank of America, kịch bản ấy có thể trở thành hiện thực chỉ trong vòng 5 năm tới.

Trong nghiên cứu mang tên “The Beautiful Game”, được thực hiện nhân dịp World Cup 2026, ngân hàng Mỹ dự đoán thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hiện tại và chạm cột mốc lịch sử vào năm 2031.

Nếu điều đó xảy ra, bóng đá thế giới sẽ lần đầu chứng kiến thương vụ trị giá 1 tỷ euro. Con số này cao gấp hơn 4 lần mức phí PSG từng chi để chiêu mộ Neymar từ Barcelona năm 2017. Thời điểm ấy, 220 triệu euro từng khiến cả thế giới choáng váng và được xem là giới hạn gần như không thể phá vỡ.

Nhưng bóng đá hiện đại đang thay đổi quá nhanh. Theo Bank of America, phí chuyển nhượng cầu thủ hiện tăng trung bình khoảng 37% mỗi năm. Điều đó khiến việc sở hữu một siêu sao ngày càng đắt đỏ hơn, không chỉ vì chuyên môn trên sân cỏ mà còn bởi giá trị thương mại khổng lồ họ mang lại.

Các ngôi sao lớn giờ không đơn thuần chơi bóng. Họ bán áo đấu, kéo lượng người xem truyền hình, thu hút tài trợ và tạo ra sức ảnh hưởng toàn cầu trên mạng xã hội. Một cầu thủ lúc này gần giống thương hiệu quốc tế hơn là vận động viên thông thường.

Chính vì thế, Bank of America cho rằng bóng đá đang tiến gần tới thời kỳ các cầu thủ được nhìn nhận như “tài sản tài chính”, tương tự cổ phiếu hay thương hiệu doanh nghiệp.

Haaland cũng là một trong những siêu sao có giá chuyển nhượng khổng lồ.

Trong những năm gần đây, thị trường liên tục xuất hiện tin đồn về các thương vụ khổng lồ liên quan Saudi Arabia. Những cái tên như Vinicius hay Mbappe thường xuyên được gắn với các mức giá gây sốc kể từ khi quỹ đầu tư công Saudi Arabia bước vào bóng đá.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng nhiều con số trong số đó mang ý nghĩa chiến lược hình ảnh và sức ảnh hưởng quốc tế nhiều hơn giá trị chuyên môn thực tế.

Bank of America đồng thời cho rằng Saudi Arabia đang dần giảm chính sách chi tiêu không giới hạn, tương tự cách họ từng điều chỉnh đầu tư ở môn golf.

Không chỉ thị trường chuyển nhượng, báo cáo này còn dự đoán bóng đá sẽ thay đổi mạnh về cách phát sóng trong tương lai. Theo đó, các giải đấu lớn có thể tự xây dựng nền tảng streaming riêng, hoạt động như mô hình kết hợp giữa Netflix và Premier League. Ý tưởng này được gọi bằng cái tên “Premflix”.

Mục tiêu là để các giải đấu trực tiếp kiểm soát nội dung thay vì phụ thuộc vào các đài truyền hình truyền thống. NBA, NFL hay Formula 1 hiện được xem là hình mẫu cho hướng đi ấy, khi họ thành công trong việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông riêng với phim tài liệu, nội dung hậu trường và nền tảng số trực tiếp tới người hâm mộ.

Bóng đá châu Âu từng thử nghiệm mô hình tương tự thông qua dự án Unify của A22 Sports Management, công ty đứng sau Super League. Dù dự án nhanh chóng chững lại sau khi nhiều CLB rút lui, ý tưởng ấy vẫn chưa biến mất.

Cách đây không lâu, việc chi 100 triệu euro cho một cầu thủ còn bị xem là điên rồ. Nhưng Neymar đã phá vỡ giới hạn ấy vào năm 2017. Giờ đây, bóng đá thế giới bắt đầu nghĩ tới cột mốc tiếp theo: thương vụ đầu tiên trị giá 1 tỷ euro.