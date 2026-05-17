Mbappe và Vinicius gây chia rẽ

  • Chủ nhật, 17/5/2026 08:29 (GMT+7)
Mối quan hệ căng thẳng giữa Kylian Mbappe và Vinicius đẩy Real Madrid vào viễn cảnh phải hy sinh một siêu sao để cứu phòng thay đồ.

Mbappe và Vinicius khiến phòng thay đồ Real không yên ả.

Theo tiết lộ từ L'Equipe, một số lãnh đạo cấp cao tại sân Bernabeu bắt đầu cân nhắc khả năng phải bán một trong hai ngôi sao nếu tình hình của đội bóng không sớm được cải thiện.

Khi Mbappe cập bến Madrid, nhiều người tin rằng anh sẽ cùng Vinicius tạo nên cặp song sát đủ sức thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại trái ngược. Real sở hữu hàng công hào nhoáng bậc nhất thế giới nhưng trải qua mùa giải thiếu ổn định và liên tiếp thất bại ở các đấu trường lớn.

Không chỉ vấn đề chuyên môn, bầu không khí trong phòng thay đồ cũng trở nên ngột ngạt. Mbappe bị cho là tạo khoảng cách với nhiều đồng đội sau những phản ứng công khai liên quan đến HLV Alvaro Arbeloa. Một bộ phận cầu thủ đánh giá tiền đạo người Pháp quá cá nhân, trong khi Vinicius vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ nhờ tính cách giàu cảm xúc và khả năng kết nối tập thể.

Nguồn tin từ Pháp cho biết mối quan hệ giữa Mbappe và Vinicius chưa đến mức đối đầu công khai, nhưng sự căng thẳng âm ỉ khiến ban lãnh đạo Real lo ngại. Nếu phong độ lẫn khả năng phối hợp của cả hai tiếp tục gây thất vọng, việc hy sinh một ngôi sao hoàn toàn có thể trở thành phương án được tính đến trong tương lai.

Dù vậy, Chủ tịch Florentino Perez chưa có ý định chia tay bất kỳ ai. Cả Mbappe lẫn Vinicius vẫn được xem là trung tâm trong dự án dài hạn của Real Madrid. Vấn đề lớn nhất với Real lúc này có lẽ là tìm ra hệ thống đủ cân bằng để 2 siêu sao cùng tỏa sáng trong một tập thể rạn nứt vì áp lực thành tích.

Minh Nghi

