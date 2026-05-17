Giải Vietnam Padel Open 2026 quy tụ gần 40 cặp VĐV tranh tài tại TP.HCM, tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh của Padel Việt Nam trước mục tiêu hướng đến ASIAD 2026.

Giải Vietnam Padel Open 2026 khởi tranh ngày 16/5 tại cụm sân Vietpadel Country Club (TP.HCM), dưới sự tổ chức của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF). Giải đấu diễn ra trong hai ngày 16 và 17/5 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 71 triệu đồng.

Đây là giải Padel cấp quốc gia thứ hai được VTF tổ chức kể từ năm 2025. Sau thành công của giải vô địch quốc gia hồi đầu năm, Vietnam Padel Open tiếp tục trở thành sân chơi chuyên môn dành cho cộng đồng Padel tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình xây dựng lực lượng tuyển quốc gia.

Padel Việt Nam tăng tốc chuyên nghiệp hóa.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, đại diện VTF, giải đấu không chỉ thúc đẩy phong trào Padel phát triển mà còn phục vụ công tác tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển Padel Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 và các giải quốc tế trong tương lai.

Giải năm nay quy tụ khoảng 40 cặp đôi trong nước và quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Các VĐV tranh tài ở 7 nội dung gồm đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam Semi-Amateur, đôi nam nữ Semi-Amateur, đôi nữ Semi-Amateur và đôi Newbie.

Nhiều tay vợt chất lượng góp mặt giúp giải đấu duy trì tính cạnh tranh cao. Trong đó có Trần Tiến Thịnh của Quân đội, Johnny Bảo và Phong Lê của Vietpadel. Những trận đấu tốc độ, giàu sức mạnh và liên tục xuất hiện các pha xử lý kỹ thuật tạo nên bầu không khí sôi động tại cụm sân thi đấu.

Việc VTF liên tục tổ chức các giải đấu trong năm 2026 cho thấy định hướng phát triển bài bản dành cho Padel. Liên đoàn dự kiến tổ chức thêm 4 giải trên toàn quốc nhằm mở rộng phong trào, nâng chất lượng chuyên môn và từng bước đưa Padel Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.