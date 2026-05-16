Padel Việt Nam hướng tới ASIAD 2026

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam bắt đầu xây dựng nền tảng phát triển Padel chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu góp mặt tại ASIAD 2026.

Chiều 15/5, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) tổ chức hội thảo với chủ đề “Padel - Môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới và cơ hội tại Việt Nam” tại cụm sân Vietpadel Country Club, thu hút đông đảo khách mời, doanh nghiệp và cộng đồng người chơi tham dự.

Sự kiện có sự góp mặt của ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF, ông Lê Phạm Thanh Phong - Giám đốc Vietpadel cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thể thao.

Tại hội thảo, các diễn giả mang đến nhiều góc nhìn về xu hướng phát triển toàn cầu của Padel, đồng thời phân tích tiềm năng của môn thể thao này tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Những nội dung đáng chú ý như định hướng phát triển Padel trong nước, kế hoạch xây dựng đội tuyển quốc gia hướng đến ASIAD 2026, cơ hội đầu tư và tiềm năng thị trường cũng được thảo luận.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đánh giá Padel đang là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới. Việc bộ môn này chính thức góp mặt tại ASIAD 2026 mở ra cơ hội lớn để Việt Nam đầu tư bài bản hơn cho công tác đào tạo, tổ chức thi đấu và xây dựng lực lượng vận động viên chuyên nghiệp.

Theo lãnh đạo VTF, mục tiêu dài hạn là từng bước hình thành hệ thống thi đấu và xây dựng đội tuyển Padel quốc gia để tham dự các sân chơi khu vực, châu lục trong tương lai.

Các chuyên gia nhận định Padel phát triển mạnh nhờ tính hiện đại, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều độ tuổi. Bộ môn này cũng có khả năng kết nối cộng đồng cao, tạo nên sức hút lớn ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, số lượng sân đấu, giải phong trào và người chơi Padel đang gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển đáng kể của môn thể thao còn khá mới mẻ này.

Hội thảo lần này không chỉ là nơi chia sẻ xu hướng phát triển của Padel mà còn mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng tới xây dựng cộng đồng Padel chuyên nghiệp tại Việt Nam trong tương lai.